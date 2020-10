El sorteig del viatge a Nova York del CE Manresa torna a quedar ajornat

El CE Manresa enceta aquest migdia la lliga de Tercera Divisió. L'equip de Ferran Costa rebrà la visita del Castelldefels al Nou Estadi (12 h). Estava previst que al descans del matx es fes el sorteig del viatge a Nova York, ja ajornat diversos cops des de la temporada passada. Doncs tampoc en aquesta ocasió es farà, atès que l'entrada al Congost quedarà avui restingrida als socis de l'entitat. Al respecte, el CE Manresa ja ha anunciat que el sorteig tindrà lloc quan les circumstàncies de la pandèmia siguin més favorales.

Com s'ha dit i davant de la crisi pel coronavirus, i l'aprovació d'una capacitat del 50%, la junta directiva del CE Manresa va decidir divendres restringir l'accés al Nou Estadi només per a associats. La presidenta de l'entitat, Ruth Guerrero, ha comentat que «ha estat una decisió d'obrir les portes que no ha estat fàcil de prendre. Cal tenir en compte que les autoritats sanitàries ens demanen responsabilitat sobretot en la mobilitat de la gent. Tenint en compte això, també hem intentat no perjudicar els nostres socis i sòcies, que tenen ganes de veure l'equip. Tenim l'aval de l'Ajuntament». Des de les 11 del matí el Nou Estadi estarà obert per a aquells que vulgin retirar el seu carnet.