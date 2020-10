La majoria de penyes decideixen tancar els seus locals per al clàssic Barça-Madrid

El Barça-Madrid d'avui no serà un clàssic com els de sempre, serà més descafeïnat, i per molts motius, tots relacionats amb la pandèmia del coronavirus. D'entrada, perquè es jugarà per primer cop en un Camp Nou sense públic. El fet que els bars siguin tancats també obligarà molts aficionats a haver-se d'espavilar per veure l'enfrontament per televisió (és un partit de pagament, i no el retransmeten en obert), i tenint en compte que les trobades d'amics, encara que sigui en espais privats, no poden superar les sis persones.

Amb tot això, la majoria de pe-nyes blaugrana, entre les quals les de casa nostra, han decidit no obrir els seus locals, malgrat que, per normativa, i amb una capacitat limitada al 50% i les mesures de seguretat pertinents –distàncies, mascaretes, etc.–, tenien tot el dret a oferir el partit als seus associats, encara que en cada cas l'ajuntament hi té la darrera paraula.

No voler quedar malament



Ramon Burniol és el representant de les penyes de la Catalunya Central, i el president de la Penya Blaugrana d'Avià. Ell ha comentat que «els bars són tancats i per solidaritat amb ells hem decidit tenir el nostre local tancat. També perquè, si obro, la demanda serà molt gran, i la capacitat és molt limitada. Llavors, hauria de quedar malament amb molta gent. I en un poble ja se sap el que passa... En tot cas, totes les penyes amb les quals he parlat han pres la mateixa determinació. A més, s'hauria de prendre el nom, el DNI i el telèfon, i tot plegat és molt molest. Res, que ens trobem enmig d'una temporada que ha perdut la seva essència».

Temps sense activitats

Josep Gomariz, president de la Pe-nya Blaugrana de Sant Vicenç, apunta que «tenim la penya tancada. Els locals es poden obrir tenint en compte que el futbol és considerat un espectacle cultural, encara que a l'hora de la veritat tothom en aquests casos es treu les puces de sobre. En el nostre cas, estem molt ben situats al centre del poble i, amb la restauració tancada, podríem tenir massa gent. Tot plegat és una broma pesada, sobretot veure els camps buits, i també els pavellons. Ja fa uns mesos que no podem desenvolupar les nostres activitats regulars. Tampoc hem pogut celebrar la festa de la penya que fem cada any a l'octubre». Gomariz ha afegit que «als que som socis, el Barça ens va rebaixar el 25% del carnet de l'any passat, tot i que aquesta mesura no es fa efectiva fins que es pagui la quota d'enguany».

Pel que fa a la fidelitat dels pe-nyistes, segons Gomariz, «nosaltres tenim uns 900 socis i pot haver-hi alguna baixa, però s'ha de tenir en compte que paguen deu euros a l'any, molt assumibles malgrat que ara mateix no podem fer les excursions que fem habitualment al llarg de l'any. Amb les sortides i la loteria, conjuntament amb les quotes, anàvem tirant econòmicament».

Gent gran a Manresa



La Penya Blaugrana de Manresa és presidida per Anna Calvera. En el seu cas, amb la seu social en un pis del carrer Guimerà, «ja fa temps que el tenim tancat. Molts dels nostres socis ja tenen una edat i això encara fa més por. Sigui com sigui, estem parlant de partits descafeïnats. Sense públic semblen entrenaments».

Un cas en certa forma diferent és el de la Penya Blaugrana de Mura. En aquesta petita població bagenca, la penya té el seu local al costat del centre cívic, un espai que utilitza precisament en les grans ocasions per poder encabir més socis en les retransmissions televisives. Aquesta penya ja tenia coll avall que avui podria utilitzar el centre cívic, però a mitja setmana, poques hores abans del partit de la Lliga de Campions davant el Ferencváros, va rebre una notificació de l'Ajuntament que denegava el permís per unes noves mesures restrictives de la Generalitat respecte dels centres cívics, en els quals no es poden realitzar activitats grupals que impliquin presencialitat.

Socis empipats



També la junta directiva de la Penya Blaugrana de Santpedor ha decidit tancar el seu local per al clàssic. El seu president, Toni Valverde, ha dit que «no volem tenir socis empipats. I és que, amb els bars tancats, segur que tindríem més demanda que no pas capacitat podem oferir. Ho fem també per solidaritat amb la restauració. No volem tenir problemes. Suposo que la gent s'espavilarà per poder veure el partit. Nosaltres, de moment, aquesta situació de tancament del nostre local la mantindrem fins al proper cap de setmana. Si no aixequen les restriccions als bars, ho tornarem a debatre en junta. Suposo que també altres penyes ho fan, però nosaltres estem negociant un nou preu del lloguer del local, tenint en compte que no tenim activitat i els ingressos del servei de bar els dies del partit no els tenim».

El problema, el Barça-Madrid



Una de les penyes amb un nombre més alt de socis és la Penya Bagà Blaugrana. En el seu cas, no és una excepció i ha determinat el tancament del seu local social. El seu president, Josep Noguera, és clar i diu que «el problema és que és un Barça-Madrid. Si fos qualsevol altre partit de lliga, no hi hauria cap inconvenient a poder obrir perquè disposem d'un local molt gran i tothom hi cabria. En el cas del clàssic, i tenint en compte que els restaurants i bars estan tancats, segur que no tindríem plaça per a tothom. Mantindrem el local tancat fins al 31 d'octubre a veure què es decideix respecte de la restauració».