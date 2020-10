Un solitari gol de Franquesa dona un necessitat triomf al Girona a Castelló

El Girona va refer-se de la dolorosa derrota de dimecres al camp del Lugo (3-0) amb un treballat triomf i per la mínima al camp del Castelló (0-1). Un solitari gol d'Enric Franquesa just abans d'arribar al descans va ser suficient pel conjunt entrenat per Francisco Javier Rodríguez per sumar tres punts importants. A la represa el conjunt gironí va ser capaç d'aguantar les embestides locals per sumar la victòria.

En els altres partits de la jornada jugats ahir, el Cartagena va golejar la UD Las Palmas per 3-0, el Lugoes va imposar a domicili al camp del Logroñés (2-3) i l'Almeria va guanyar a casa davant del Fuenlabrada (3-0). El conjunt madrileny amb el porter manresà Pol Freixenet no va tenir cap opció en la seva visita a Almeria. El Fuenlabrada va acabar jugant amb deu jugadors per l'expulsió per doble targeta groga al minut 74 del visitant Pathé Ciss.