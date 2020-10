Cristiano Ronaldo serà baixa per covid i Koeman demana «tranquil·litat i paciència»

El portuguès Cristiano Ronaldo no podrà jugar, finalment, el partit que aquesta nit disputaran el seu equip, la Juventus, i el FC Barcelona. El davanter va tornar a donar positiu en el test PCR que se li va fer ahir i que havia de servir per validar la seva presència al partit, que al final no serà possible.

Juventus i Barça van guanyar els seus primers partits i avui lluitaran pel lideratge del grup G de la Champions. Els blaugrana, que venen de caure en el clàssic, tindran per a avui les baixes de Coutinho i Piqué i hi ha dubtes per saber quin equip alinearà el neerlandès.

Ahir, en la roda de premsa prèvia, va dir que no es penedeix de les seves crítiques al VAR després del penal a Sergio Ramos que va suposar l'1-2 contra el Reial Madrid. Es podria enfrontar a una sanció de quatre partits per aquestes declaracions. També va afegir que «necessitem tranquil-litat i paciència per aconseguir fer el que volem. Sabíem que no seria fàcil dur a terme tots els canvis que pretenem introduir i fa falta temps».