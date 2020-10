El Barça perdona la golejada a la Juve

Després de golejar la passada setmana al feble Ferencváros al Camp Nou (5-1), l'equip blaugrana, amb dues derrotes seguides a la lliga, tenia com a objectiu els tres punts en la difícil sortida al Juventus Stadium de Torí. Un camp en el qual, curiosament, no havia guanyat mai: tres derrotes i tres empats en els sis partits disputats des de 1970 a 2017. Anit, en la segona jornada de la Lliga de Campions, el Barça va trencar l'estadística i es va imposar per 0 a 1 (Dembélé) en un partit que, per ocasions, va poder golejar.

Força sorpreses va oferir Ronald Koeman en l'onze de sortida. Van quedar-se a la banqueta Dest, Busquets i Ansu Fati, entrant en el seu lloc Sergi Roberto, Pjanic (ex jugador de la Juventus) i Griezmann; en la posició de central pel sancionat Piqué, l'holandés va situar a Araujo com es preveia i pel lesionat Coutinho, a Dembélé; el jove Pedri es va mantenir a l'equip. En l'alineació dels italians, la ja sabuda baixa del portuguès Cristiano Ronaldo per covid-19 i un onze força previsible, tenint en compte altres absències per lesió, amb l'argentí Dybala en detriment del gal·lès Ramsey.

Encara no havien passat dos minuts i el Barça ja havia disposat de dues bones ocasions, la més clara, un xut al pal de Griezmann (també Messi va poder marcar). El joc era d'anada i tornada en l'arrancada del partit. Al minut 5, el central Araujo va impedir el gol local de Morata després d'una pèrdua de pilota de Pjanic. Mentre el conjunt blaugrana intentava jugar al toc, els italians, de tant en tant, feien llançaments llargs buscant l'esquena dels centrals Lenglet i Araujo.

Amb una paràbola imparable, Dembélé va obrir el marcador al minut 14; el jugador francès va rebre un canvi d'orientació de Messi, va encarar Danilo, el va superar i, des del vertex de l'àrea, va xutar amb la sort de tocar la pilota en Chiesa, enverinar-se sense donar opció a Szczesny d'aturar la pilota. Pràcticament en la jugada següent, gol anul·lat a Morata per fora de joc (confirmat pel VAR). Messi va tenir el segon gol a les seves botes després de rebre una assistència amb el taló de Griezmann, però el seu xut, massa creuat, va anar a fora (min 23).

En menys de mitja hora, el Barça ja havia marcat un gol (Dembélé), havia xutat al pal (Griezmann), i Messi havia protagonitzat dues bones ocasions. Al minut 30, segon gol anul·lat a Morata, també per fora de joc. L'enfrontament era obert però amb més claredat ofensiva del conjunt blaugrana encara que amb poc encert final. Jordi Alba va xutar massa desviat al minut 33. En un altre contracop, Dembélé es va entretenir massa després de retallar al porter de la Juventus i va perdre una altra bona oportunitat (min 35), arribant-se al descans amb el 0 a 1 favorable al Barça.



Tercer gol anul·lat a Morata

Araujo es va haver de quedar als vestidors lesionat i el seu lloc va ser ocupat per Busquets, que va haver de fer de central. A l'inici de la represa, la Juventus va intentar manar sobre el terreny de joc, però era el Barça qui trobava bones possibilitats d'atac, malgrat que no eren aprofitades. Amb llargues possessions, els blaugranes intentaven també tenir el control, però faltava més profunditat. En una acció aïllada, al minut 56, va ser anul·lat un tercer gol de Morata per fora de joc. Havia pujat al marcador, però el VAR, després d'una llarga visualització de la jugada, va determinar la infracció del jugador de la Juventus.

Per mil·límetres, Messi no va marcar el segon al minut 61. El Barça perdonava un i altre cop. Pedri la va tenir al minut 65 però el seu xut, després d'una bona acció de contracop conduit per Messi, va topar en un defensor i va anar va córner. De tant en tant, els italians donaven algun ensurt a la porteria de Neto, però tampoc no tenien encert com un xut massa desviat de Rabiot (min 69). En ple domini del Barça, al minut 74 va ser Griezmann qui va fer un lla llançament massa creuat, sol davant el porter local. Les oportunitats se succeïen però no es concretaven i això feia que es mantengués la incertesa pel marcador, malgrat que els de Koeman ja mereixien haver sentenciat.

A les acaballes del matx (minut 84), el central local Demiral va veure la segona targeta groga i va ser expulsat. Aprofitant la inferioritat de la Juventus, el Barça va buscar llargues possesions i en una d'aquestes, Ansu Fati va ser objecte de penal, que va transformar Leo Messi al minut 89.