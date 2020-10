Només l'esport de nivell estatal se salva de les noves restriccions

Les restriccions aprovades ahir pel Procicat contemplen la suspensió dels entrenaments i les competicions d'àmbit català de qualsevol categoria i especialitat esportiva. Això, a excepció dels campionats oficials de categories estatals, internacionals i professionals, que es podran celebrar, però sense públic. De casa nostra podran jugar, el Baxi (Lliga Endesa de bàsquet), l'Igualada Rigat (OK Lliga d'hoquei patins), l'Igualada Femení (OK Lliga femenina d'hoquei patins), el Cadí La Seu (Lliga Femenina de bàsquet), el CF Igualada i el CE Manresa (Tercera Divisió de futbol), el Gimnàstic de Manresa (Lliga Nacional juvenil), el Manresa FS (Segona B i Divisió d'Honor juvenil de futbol sala), el Futsal Vicentí (Divisió d'Honor juvenil de futbol sala), ien CEFS Santpedor, CFS Esparreguera, FS Olesa i el FS Solsona (Tercera Nacional de futbol sala), i el Vòlei Manresa (Primera Estatal de voleibol). Els equips de la Lliga EBA de bàsquet estan pendents d'iniciar la competició (CB Esparreguera, Grup Via Artés, CB Igualada i CB Martorell)

També se suspenen totes les activitats extraescolars de caràcter esportiu i només es podran realitzar dins de les instal·lacions del centre si es manté el grup bombolla. Durant el cap de setmana es permetrà la realització d'activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs. Les instal·lacions i equipaments esportius no estaran oberts al públic. Com a excepció, només podran obrir els centres de tecnificació i d'alt rendiment, tant de titularitat pública com privada. El cas particular de l'Egiba, que té gimnastes de l'equip estatal com són Lorena Medina, Carla Font i Andrea Carmona i no són en cap centre, sinó que entrenen al Congost, segons Xevi Casimiro, director de l'Egiba ha dit que «suposo que trobaran una solució, també els i les gimnastes de l'ARC (alt rendiment català). Però aquesta no és la meva preocupació. Això que han fet ara és una estocada definitiva a l'esport català. Amb el darrer confinament, nosaltres vam perdre 300 gimnastes i només n'hem recuperat 100. Econòmicament és molt difícil de suportar».

Una altre situació ben diferent és la d'Esport7 i el Centre de Tecnificació del Bages i el Moianès que coordina conjuntament amb el Judo Moià al Congost. Segons Maurici Casasayas «nosaltres no som reconeguts com un centre de tecnificació oficial, no n'hi ha cap de judo a Catalunya. Ho havíem estat. Això vol dir que tota l'activitat de judo queda suspesa de moment. També totes les activitats d'Esport7. És una llàstima perquè començaves a veure que la gent ja venia sense por i ara ens tornem a trobar amb això. No tenim més remei que tornar a les classes on-line en totes les activitats. No m'ho miro egoistament, però el cert és que els gimnasos en general complíem tots els protocols establerts per la covid-19».