El Manresa FS juvenil es refà dels mals resultats amb una clara victòria a casa

El Manresa FS juvenil va imposar-se davant de les Corts en un partit molt complet. El conjunt manresà va deixar endarrere una mala dinàmica de resultats amb un convincent triomf.

Els manresans, davant l'atenta mirada del nou tècnic, Sergi Saldaña, que era a la grada, va sortir molt fort i va aconseguir dos gols en els primers cinc minuts contra un dels millors equips de la categoria. El partit es va anar equilibrant per part dels dos equips en dos minuts letals, els barcelonins van empatar l'enfrontament en un mal moment dels manresans.

El Manresa FS no va abaixar la guàrdia, no es va ensorrar i, després de molt insistir, va doblegar el seu rival amb dos gols més abans d'anar al descans.

Només al cap de 10 minuts del primer temps, els locals ja van acumular les cinc faltes, fet que va obligar a abaixar la intensitat defensiva, i amb aquest inconvenient van saber mantenir l'avantatge de dos gols al marcador. El conjunt de les Corts va fallar un llançament de doble penal amb una gran aturada d'Arnau.

A la represa el partit continuava obert i altre cop els bagencs es van carregar amb cinc faltes acumulades molt aviat. No per això van deixar de pressionar, ja que abans Kalet feia un cinquè gol que donava expectatives de sentència del partit poc després de començar la segona part. Però quedaven molts minuts per al final i ambdós conjunts van tenir ocasions clares de gol. Les Corts quan faltaven set minuts per acabar, va optar per sortir amb el sistema de porter jugador, accions atacants molt ben neutralitzades pel sistema defensiu del Manresa. El conjunt de les Corts va fallar un altre llançament de doble penal, que podria haver canviat el transcurs del matx.