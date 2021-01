El femení torna al Camp Nou cinc dècades després amb cinc gols

El Barça femení va ser molt superior a l'Espanyol i s'hi va imposar per 5-0 en un partit històric, ja que era la tornada de l'equip femení blaugrana al Camp Nou cinquanta anys després del seu debut. Va quedar la recança de saber quanta gent hauria pogut anar ahir a l'estadi, buit per culpa de la pandèmia i de les restriccions a Catalunya.

Damunt del terreny de joc, no hi va haver color i el domini local va ser total. El primer gol, però, no va arribar fins al descompte de la primera part, amb un cop de cap d'Alexia. A la represa, amb les espanyolistes molt cansades de córrer sempre darrere de la pilota, va arribar la golejadora d'un Barça molt superior a la qual no va poder anar convocada la sesrovirenca Jana Fernández per ser contacte d'afectat per covid.

Ahir també van jugar els altres equips amb jugadores de casa nostra. La portera Noelia Garcia va intervenir en la victòria de l'Eibar sobre el Logronyo per 2-0, la monistrolenca Núria Mendoza en la de la Reial Societat per 1-0 contra l'Athletic i la santfruitosenca Paula Fernández en el gran empat a un del Rayo davant de l'Atlètic. No va jugar Marta Perarnau en la derrota del Betis contra el Sevilla per 0-2.