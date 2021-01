El CE Manresa no es refia de la visita de demà a Castelldefels

Després de la pujada de moral que va suposar la victòria a Terrassa de diumenge passat i d'ascendir al segon lloc de la classificació, el CE Manresa vol tocar de peus a terra davant de la visita de demà (12 hores, retransmès al web de la federació) a Castelldefels. A la memòria hi ha la derrota contra el mateix rival en el primer partit de lliga, al Congost. Per això, els bagencs volen fer les coses ben fetes per treure tres punts més.

El seu tècnic, Ferran Costa, que disposarà dels mateixos jugadors que es van imposar al camp vallesà, explicava ahir que «hem tingut una bona setmana. Tots els jugadors estan a un bon nivell però sabem que tenim una sortida molt complicada, davant d'un rival amb un entrenador expert de la categoria [Miquel Carrillo], que competeix molt bé, que sap dur els partits cap on els interessa i que no et permet relaxar-te». Explica que el Castelldefels «té molt bons mecanismes de contraatac, gent a dalt molt ràpida, dominen bé la pilota aturada i haurem d'estar pendents de situacions aïllades que a casa ja ens van costar els tres punts».

Segons Costa, es pot explicar aquella derrota perquè «un equip no deixa de ser un procés. El primer partit de lliga ens va agafar en un escenari que no havíem trobat en la pretemporada. Després hem pogut ser un equip més madur i allò ens ha permès entendre millor la categoria. Una de les virtuts que té aquest equip és que n'aprèn ràpid».

Per la seva banda, l'Igualada-Muntanyesa que s'havia de jugar demà, l'estrena de Carlos López a la banqueta blava, ha estat ajornat per casos de covid en els barcelonins.