El Gipuzkoa dona la gran sorpresa i venç a Badalona

L'Acunsa GBC està disposat a vendre cara la seva pell. Semblava que els bascos ja s'havien entregat en la seva lluita per evitar el descens, però justament amb la baixa del seu tècnic, Marcelo Nicola, per covid, el seu substitut, Iñaki Martín, ha guanyat en sis dies tants partits com en tot l'any. Després de superar l'Iberostar, ahir van guanyar un altre equip de play-off com el Joventut (90-94) en un tram final en què Dee, amb dos triples, i Carlson, amb un 2+1, van acabar sent decisius. A més, la Penya es va atabalar i va perdre l'últim atac. Els 24 punts de López-Aróstegui no van ser suficients. Carlson en va fer 20 per als bascos.

A la mateixa hora, l'Iberostar va demostrar la seva superioritat en el derbi canari i va vèncer el Gran Canària per 87-108. Butterfield va anotar 21 punts per als visitants que van acabar sent més importants que els 22 de Kilpatrick per a l'equip de Las Palmas.

Per la seva banda, el Casademont Saragossa va imposar-se a l'Urbas Fuenlabrada (105-85), rival directe per la permanència, en un duel ofensiu. El conjunt local va aconseguir anar sempre per davant en el marcador i va vèncer tot i que els madrilenys van arribar a retallar la diferència de 19 a 7 punts. El local Hlinason va anotar 24 punts i el visitant Trimble, 25, davant dels 24 del seu company Obi Emegano.

Mentrestant, el partit que havien de jugar avui el Barça i l'Estudiantes es va cancel·lar per la detecció de quatre positius en els col·legials. S'afegeix a l'Obradoiro-Madrid pel brot en els gallecs.