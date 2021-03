El CG Puigcerdà jugarà la final de la lliga masculina d'hoquei gel per tercera temporada consecutiva

El CG Puigcerdà jugarà el play-off final de la lliga estatal d'hoquei gel en derrotar el CHH Txuri Urdin per 5-3 en el segon partit de les semifinals, una victòria que va sumar a l'aconseguida quinze dies abans en terres basques per 4-5. D'aquesta manera, ja no va ser necessari un tercer i definitiu partit també a la capital cerdana.

La tercera final consecutiva del Puigcerdà començarà el proper cap de setmana amb dos partits al Palau de Gel del FC Barcelona entre els locals i els ceretans, el primer el dissabte 27 de març i el segon l'endemà. Els blaugrana també en van tenir prou amb dos duels en l'eliminatòria amb el CH Jaca.

En el partit de dissabte a la tarda, els locals van controlar el ritme del joc i no van donar gaire opcions perquè els donostiarres creiessin que tenien l'oportunitat de forçar el tercer partit. El matx es va iniciar amb pressió intensa per part dels ceretans, però Zaballa va avançar el Txuri en una situació de power play i amb un xut sec que va batre Tornqvist. L'ensurt, però, va durar poc, ja que Boronat va aprofitar una assistència de Morer per empatar.

En el segon temps, el Puigcerdà va deixar que el Txuri agafés el puck i fos el protagonista del partit, però el marcador va registrar un moviment idèntic al del terç anterior. Fuentes, l'estrella visitant, va fer el 1-2 en una bona acció individual, però Granell, només un minut i mig després, va combinar amb Prokop i va fer el 2-2. Una diana que significaria el punt final a les aspiracions dels visitants, ja que el mateix Granell va fer el 3-2 en aprofitar amb un slap una assistència de Prokop. Així es va arribar al final del segon temps.

En el tercer període, el Puigcerdà va exhibir la seva millor condició davant d'un Txuri molt cansat. Els ceretans van crear diverses ocasions i la victòria va ser només qüestió de temps. Morer va establir el 4-2 culminant una jugada entre Duran i Paul i el públic ho va celebrar conscient que l'accés a la final era molt a prop. Amb el Txuri intentant igualar el matx, Muñoz, recollint una passada d'Arraras des de la banda, va sentenciar. Zaballa, a darrera hora, va fer el tercer gol visitant, insuficient per evitar l'alegria cerdana.

Els dos primers partits de la final es jugaran a Barcelona els dies 27 i 28 de març. El tercer i el quart es jugaran a Puigcerdà el 10 i l'11 d'abril, i el cinquè i decisiu tindria lloc el 17 d'abril novament a la capital catalana. Aquests dos darrers, però, es disputaran si cap dels dos rivals no assoleix el títol abans aconseguint tres victòries.

FITXA

CG Puigcerdà: Tornqvist, M. Paul, O. Paul, Muñoz (1g), Sarmiento, Granell (2g), Gómez, Espada, Piedra, Morer (1g), Caballero, Ribot, Prokop, Boronat (1g), Arraras, Duran, Monés, Jociles, Gota, Costa, Ivanov i Lucarini.

CHH Txuri Urdin: Serna, Matyas, Lasuen, Jon Aizpurua, Asensio, Borja Aizpurua, Del Molino, Sokolov, Zaballa (2g), Alberdi, Fuentes (1g), Aizaguirre, Merino, Cabra, Mendizábal, Calvo i Etxeberría.

Àrbitres: Sergio Biec, auxiliat per Alejandro García i Gumersindo Hilario.

Gols: 0-1 Zaballa (min 5.53). 1-1 Boronat (min 7.03). 1-2 Fuentes (min 31.15). 2-2 Granell (min 32.40). 3-2 Granell (min 35.23). 4-2 Morer (min 47.59). 5-2 Muñoz (min 51.47). 5-3 Zaballa (min 58.08).

Parcials: 1-1, 2-1 i 2-1.