El CE Manresa acomiadarà demà a les dotze del migdia la primera fase de la Tercera Divisió d'enguany amb una bona notícia. De la mateixa manera que ha passat amb els altres clubs de casa nostra, com l'Igualada la setmana passada o els equips de categories més baixes, els aficionats manresans podran veure en directe el seu equip per primer cop des de l'octubre passat. Serà en la visita del Terrassa, a la recerca d'una victòria que donaria punts importants de cara a la propera lligueta.

De cara als aficionats, l'entitat blanc-i-vermella ja ha informat, a través de les xarxes socials, que els aficionats que vagin a l'estadi, tant els que es facin socis, com els que comprin un abonament per als quatre propers partits, com els que només vulguin entrada del dia, s'hauran de situar en uns punts indicats a la graderia i d'allà no se'n podran moure en tot l'enfrontament, ni que siguin del mateix grup bombolla. D'aquesta manera, es pretén mantenir les distàncies de seguretat.

Des del punt de vista esportiu, aquesta última jornada serà unificada i per al Manresa, ja classificat per a la fase que disputaran els equips entre el quart i el sisè per aspirar a una plaça a la Segona Divisió de la Federació Espanyola, vol dir una oportunitat per anar acumulant punts. També per a l'Igualada, que haurà de lluitar per la permanència i visita a la mateixa hora la Pobla de Mafumet.