Maverick Viñales dona una lliçó a Qatar

El català Maverick Viñales (Yamaha) va dominar ahir al vespre amb autoritat i una estratègia ben planificada el Gran Premi de Qatar al circuit de Losail, cita inaugural del campionat mundial, i va sumar la 9a victòria en la categoria reina i la 25a de la seva carrera esportiva al certamen. Rere el pilot de Roses semblava que s'hi situaria Joan Mir (Suzuki), vigent detentor del títol, però en la recta final no va poder concretar la remuntada que havia signat en avançar Johann Zarco a l'última volta i la velocitat de les Ducati de Zarco i Bagnaia ho va evitar.

Les quatre motos de Ducati es van situar al capdavant a la sortida, amb Bagnaia marcant un ritme molt fort, i darrere seu s'hi van ubicar les Yamaha de Quartararo, Viñales i Rossi. El jove Jorge Martín, però, no va poder aguantar la pressió i va anar perdent posicions. En canvi, tant Viñales, que va marcar un nou rècord del circuit, com Mir van saber esperar el seu moment. El primer es va situar líder a vuit voltes del final en superar Bagnaia, mentre que el mallorquí va deixar enrere Zarco en un dels darrers revolts, però les dues Ducati el van passar com dos míssils vermells a la recta de meta.

En la cursa de Moto 2, el britànic Sam Lowes (Kalex) va dominar a pler, ja que va controlar la situació des de la primera volta i no va cometre cap errada en els darrers girs al circuit de Losail.

Per la seva part, Jaume Masiá (KTM) va obtenir la seva primera victòria en el Mundial de Moto 3 i va liderar el doblet espanyol que va secundar Pedro Acosta (KTM), de només 16 anys, en el seu debut al campionat. Masiá va conquerir el triomf en mantenir un mínim avantatge en una darrera volta frenètica i molt igualada.