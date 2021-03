Un recital de Barea a la pròrroga frustra l'anhel de l'Andorra

Deu punts del base porto-riqueny JJ Barea a la pròrroga van contribuir decisivament al triomf del Movistar Estudiantes sobre el MoraBanc Andorra en el darrer partit de la jornada 28, per un resultat de 97-85. D'aquesta manera, el conjunt del principat manté la 9a plaça per davant del Baxi Manresa, però no va poder sumar la 13a victòria de la temporada i a hores d'ara té els mateixos triomfs que els bagencs, tot i que els de Pedro Martínez han acumulat 15 ensopegades i els d'Ibon Navarro, que tenen partits pendents, 13.

L'Estudiantes va començar a un ritme frenètic (20-4), però mica a mica els andorrans van igualar el partit i 5 punts de Hannah als darrers instants van forçar el 80-80 que enviava el matx al temps extra. Allí, els locals van ser molt superiors, amb un gran Barea, que va totalitzar 18 punts i 6 assistències.