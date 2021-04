El Barça tritura el Llevant per 7-1 en el retorn del públic a l'estadi

Ni el Llevant, segon classificat del campionat, s'escapa de la fúria golejadora del Barça femení. En el primer partit amb públic a la graderia de l'estadi Johan Cruyff després d'un any, l'equip que entrena Lluís Cortès es va imposar per 7-1 i va regalar una altra brillant actuació coral als 944 espectadors presents.

El triomf es va començar a gestar de seguida: en el minut 3, Torrejón va recollir una centrada de Martens -molt activa durant el partit, però sense la recompensa del gol- i va obrir el marcador. Un gran xut de Losada i una rematada en anticipació de Mariona van deixar el matx sentenciat al descans.

En el primer quart d'hora de la segona part, Melanie, amb un xut que se li va escapar a la portera granota, i Bruna, rematant a pler una magnífica assistència de Losada, van posar el 5-0. Aitana, que ahir va sortir des de la banqueta, va fer el sisè amb un bon gest individual, i Jenni va rematar de cap anticipant-se a Maria per establir el setè. Redondo, al 93, va fer el gol de l'honor visitant. La sesrovirenca Jana Fernández va entrar al camp al minut 71.

En la lluita per la Champions, ensopegades de Madrid CFF i la Reial Societat de Núria Mendoza, que va jugar tot el partit en la derrota contra l'Eibar per 0-1. L'Atlètic-Deportivo es va ajornar per quatre positius de covid en les files matalasseres.

Mala jornada per al Rayo Vallecano de la fruitosenca Paula Fernández. L'equip madrileny es va deixar empatar un 3-0 i Paula va marxar al 53 per una lesió l'abast de la qual encara es desconeix.