La Lliga obre una investigació per l'incident racista de Cadis

El president de La Lliga, Javier Tebas, es va mostrar ahir convençut que «alguna cosa va passar» en el partit de diumenge entre el Cadis i el València, en què el futbolista dels visitants Mouctar Diakhaby va acusar el defensa local Cala d'haver-li dedicat un insult racista. Precisament, el Cadis va informar que avui apareixerà Cala en roda de premsa per donar la seva versió dels fets.

Segons Tebas, «ahir va passar alguna cosa al Ramón de Carranza. Com hem fet d'altres vegades amb incidents racistes, com recordo del d'Iñaki Williams amb una part del públic de l'Espanyol, hem obert un procediment intern. Caldrà veure els vídeos i les imatges del partit i saber què va passar en aquell instant. Per la reacció del jugador del València, alguna cosa va passar». Segons Tebas, els valencians van obrar bé tornant al camp, tot i que sense el jugador francès.