L'estatal femení estrenarà la nova pista d'atletisme del Congost

Si bé ja fa unes setmanes que els atletes del Club Atlètic Manresa gaudeixen de les noves instal·lacions, no serà fins aquest dissabte, coincidint amb la celebració de la Divisió d'Honor Femenina del Campionat d'Espanya de Clubs, quan es donarà oficialment per estrenada la nova pista de l'Estadi. La prova atlètica i les darreres millores a l'Estadi han estat presentades pel regidor d'Esports, Toni Massegú; i la presidenta del CAM, Mercè Rosich. L'estadi es vestirà de gala demà amb la celebració de Divisió d'Honor Femenina del Campionat d'Espanya de Clubs, amb la participació del seu club insígnia, l'Avinent Manresa, que competirà contra els altres grans equips catalans el FC Barcelona, l'Agrupació Atlètica de Catalunya i l'Hospitalet Atletisme.

El regidor ha mostrat la satisfacció de poder estrenar totes les millores realitzades durant els darrers mesos en l'Estadi "en una competició oficial de gran nivell". Massegú ha subratllat que "l'atletisme és un esport de gran tradició a la ciutat i ara feia molts anys que Manresa no acollia a l'estadi una trobada esportiva com aquesta". Per al regidor d'Esports, "aquest és el primer pas per organitzar altres competicions de qualitat per als aficionats a l'Atletisme".

Per la seva part, Mercè Rosich, s'ha mostrat "molt contenta i agraïda" a responsables polítics i tècnics municipals per fer possible "les importants millores a l'Estadi. Jo crec que la ciutat s'ho mereixia". Pel que fa a la competició de demà, la presidenta del Club Atlètic Manresa ha manifestat que estic "il·lusionada" per ser amfitrions d'una prova amb la participació dels quatre millors clubs de Catalunya en categoria femenina".

La competició esportiva començarà a partir de les 3 de la tarda. Dues hores més tard, a les 5, es farà una visita i atenció als mitjans a càrrec de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; acompanyat del regidor d'Esports Antoni Massegú; i la presidenta del CAM, Mercè Rosich.

Atès que és una competició oficial, el Consejo Superior de Deportes ha estat l'encarregat de regular i validar el Protocol Covid per al desenvolupament de les proves que es disputaran sense públic. Només podran assistir-hi entrenadors i delegats de les atletes, així com una vintena de persones que vetllaran a la pista per garantir el protocol Covid durant la prova.



Una inversió de 400.000 euros per modernitzar l'estadi



La renovació del paviment (tartan) de la pista d'atletisme de l'estadi del Congost es va iniciar l'agost de l'any passat i ha estat una de les inversions clau del mandat del Govern de Manresa. El tartan nou és de color blau i ha substituït al tartan ataronjat i malmès que hi havia.

El projecte de modernització, que ha tingut una inversió total de 409.330 euros, s'ha completat amb el canvi de la gàbia de llançaments, la col·locació d'uns nous matalassos de caiguda, la construcció d'un carril de salt de perxa, l'arranjament i el pintat de les grades, la renovació de part de mobiliari esportiu. Resten pendents altres millores relacionades amb l'arbrat i la jardineria.

El Congost ha passat, amb els anys, per diverses reformes. La primera instal·lació per a la pràctica de l'atletisme data del 1951, quan el Club Atlètic Manresa encara no era una entitat independent. En aquell moment era una secció del Centre d'Esports Manresa, ara només dedicat al futbol. La pista es va construir gràcies a la feina d'aficionats locals a l'atletisme i tenia 300 m de corda, sis carrers i era de terra.

El CAM es va constituir el 1955. Set anys després d'aquella pista inicial, la següent es van fer de cendra, coincidint amb la inauguració oficial de l'estadi d'atletisme del Congost (1958). Una altra reforma important va ser la del 1972, quan la pista va arribar als vuit carrers i es va fer de pols de roca barrejada amb sorra; també es van construir unes grades. Va ser el 1985 quan Manresa va disposar d'una de les primeres pistes sintètiques de Catalunya (l'anomenat tartà); es van estrenar amb un míting internacional i amb els campionats d'Espanya juvenils i júniors. La darrera reforma datava del 2008, ara fa dotze anys.



Primera prova de la Divisió d'Honor Femenina de l'estatal



Dissabte serà un dia especial a l'Estadi, tornarà a l'escena l'equip femení manresà que milita a la màxima categoria estatal, i ho farà per trepitjar el nou tartan sintètic, per tal de defensar els interessos manresans en la que serà la setena temporada en la Divisió d'Honor de clubs. El quadrangular d'aquesta primera jornada reunirà als quatre grans equips catalans: FC Barcelona, l'Agrupació Atlètica de Catalunya i l'Hospitalet Atletisme i l'Avinent Manresa.

A priori, el potent equip blaugrana serà el gran dominador de l'encontre i la lluita aferrissada per les següents i valuoses posicions es dirimirà entre els tres equips restants.

Avinent Manresa ho afronta amb optimisme i alhora realisme. El club femení afronta la competició amb baixes sensibles per lesió (Alba Estévez, Sophia Girona, Rosa Morató, Carlota Soler, Maria Quetglas) , per estar cursant estudis en universitats americanes (Nuria Tilló, Montse Montañés, Anna Cabrera, Najwa Chouati) , per motius professionals (Mireia Guarner). Tot i això, l'Avinent Manresa ha configurat el millor equip que l'entitat és capaç de presentar el dia d'avui. Un equip amb solvència contrastada, amb experiència, i el que és més important, amb un profund compromís cap a l'entitat i els seus colors.

L'equip de 32 noies que l'Avinent Manresa presentarà dissabte serà el següent:

100 mll - Patrícia Serrano i Laia Solà

200 mll - Patrícia Serrano i Mar Garcia

400 mll - Meritxell Tarragó i Laura Bou

800 mll - Marina Guerrero i Núria Tió

1500 mll - Meritxell Soler i Bethelhem Manzano

3000 mll - Meritxell Soler i Núria Tió

3000 obst - Marina Guerrero i Mercè Guerra

100 m tanques - Emília del Hoyo i Jana Bruses

400 m tanques - Àngela López i Maite Marzo

5000 m marxa - Mar Juárez i Nuria Ballarín

Altura - Sofia Zorrilla i Ona Bonet

Perxa - Mònica Clemente i Nerea Perez

Llargada - Nora Taher i Julia Quevedo

Triple - Nora Taher i Ellà Bestué

Pes - Ainhoa Martínez i Daniela Fernández

Disc - Ainhoa Martínez i Aina Solé

Jabalina - Gemma Brisa i Monica Clemente

Martell - Coral Montes i Irene Mateo

4 x100 - Elda Romeva, Meritxell Pujol, Jana Bruses i Laia Solà

4x400 - Laura Bou, Emília del Hoyo, Maria Salabert i Meritxell Tarragó