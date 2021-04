L'Avinent aspira a ser segon en l'estrena del ‘nou' estadi

Només hi faltarà el públic i serà una llàstima, però Manresa podrà gaudir des d'avui d'una important neteja de cara d'una de les seves instal·lacions esportives més importants. L'estadi d'atletisme del Congost estrenarà una important reforma acollint una de les trobades de Divisió d'Honor del Campionat d'Espanya femení de clubs, competició en la qual ha arribat a la final en les últimes edicions. Serà una excel·lent oportunitat per comprovar la bondat dels nous materials que han transformat la instal·lació i que, segons el Club Atlètic Manresa i l'Ajuntament, han de servir per acollir més competicions d'importància en el futur.

I és que la imatge de l'equipament ara és molt diferent. El color blau del nou tartà ho presideix gairebé tot i ha arribat també a les graderies, on es combina amb el gris per oferir una nova imatge de la zona que ocuparà el públic quan pugui tornar. El projecte ha requerit una inversió total de 409.300 euros i en les últimes hores s'ha completat amb l'arribada del matalàs del salt amb perxa, l'últim d'arribar. També s'ha canviat la gàbia de llançaments, s'han instal·lat d'altres matalassos, s'ha construït un nou carril en el mencionat salt amb perxa i s'ha renovat una part del mobiliari esportiu. Queden millores relacionades amb l'arbrat, sobretot el de damunt de les graderies, i la jardineria.

Ahir, la presidenta de l'Avinent, Mercè Rosich, es congratulava del fet que «haguem arribat a temps per acollir aquesta competició. Vull agrair la implicació de l'Ajuntament en aconseguir-ho». Per la seva banda, el regidor d'Esports, Toni Massegú, confiava que «aquesta adequació permetrà acollir més competicions importants. Manresa és una ciutat atlètica i disposar d'un estadi d'aquest tipus ens hi ha d'ajudar».

Aspiracions esportives

L'estrena arribarà avui amb la primera jornada de l'estatal femení de clubs, en què l'Avinent s'enfrontarà al FC Barcelona, l'Agrupació Atlètica Catalunya i L'Hospitalet. Amb les blaugrana molt favorites, l'objectiu de l'entitat blanc-i-vermella radica en una segona posició que la deixaria en bona predisposició de cara a un segon míting, que ja seria previ a la final.

La competició d'avui veurà dues atletes per club i prova. Així, l'Avinent disposarà de Patricia Serrano (100 i 200 metres), Laia Solà (100 i 4x100), Mar Garcia (200), Meritxell Tarragó i Laura Bou (400 i 4x400), Marina Guerrero (800 i 3.000 obstacles), Núria Tió (800 i 3.000), Meritxell Soler (1.500 i 3.000), Bethelhem Manzano (1.500), Mercè Guerra (3.000 obstacles), Emília del Hoyo (100 tanques i 4x400), Jana Bruses (100 tanques i 4x100), Ángela López i Maite Marzo (400 tanques), Mar Juárez i Núria Ballarín (5.000 marxa), Sofía Zorrilla i Ona Bonet (alçada), Mònica Clemente (perxa i javelina), Nerea Pérez (perxa), Nora Taher (llargada i triple), Elia Bestué (triple), Júlia Quevedo (llargada), Ainhoa Martínez (pes i disc), Daniela Fernández (pes), Aina Solé (disc), Gemma Brisa (javelina), Coral Montes i Irene Mateo (martell), Elda Romeva (4x100), Meritxell Pujol (4x100) i Maria Salabert (4x400).