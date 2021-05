Primer triomf del Vilanova del Camí a la fase pel títol

El CH Vilanova del Camí va aconseguir, aquest cap de setmana, una meritòria primera victòria en l'exigent Fase pel Títol de la Lliga Catalana Sènior Femenina, la màxima categoria de l'handbol català.

Les jugadores de David Díaz van disputar la segona doble jornada de les tres que conformen aquesta segona fase de la competició. Dissabte, les vilanovines es van imposar a la pista de l'AEH Les Franqueses (24 a 27), en partit corresponent a la 2a jornada. La primera part de la confrontació es va caracteritzar per la igualtat en el joc i en el marcador, tot i que tots els parcials van reflectir mínims avantatges del conjunt amfitrió. Les locals es van retirar als vestidors amb un marcador favorable (14 a 13). A la represa, les anoienques van palesar tota la seva ambició i ja havien igualat el resultat al minut 35 (16 a 16). Liderades en atac per Sònia Pulido, autora de 8 gols, i per Júlia Ramis (5), les vilanovines van adonar-se que signar el primer triomf era possible tot i la ferma oposició de les vallesanes i un parcial de 0 a 2 en els últims cinc minuts va possibilitar l'anhelada victòria.

Diumenge, al poliesportiu de Can Titó, les anoienques no van poder repetir triomf en el duel corresponent a la 5a jornada i les vallesanes van sumar els dos punts en joc en aquest segon matx (26 a 33). De nou, l'equilibri va presidir el primer acte, tal i com ho certificava l'electrònic al descans (15 a 17). Tot i això, els 8 gols de la santpedorenca Mayra Magnoni i els 5 materialitzats per Sandra Rodríguez no van poder impedir que les vallesanes adquirissin un marge de sis gols (18 a 24) al minut 40 que les amfitriones ja no podrien remuntar en el darrer terç del partit.