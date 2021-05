El Manresa FS va perdre de manera gens merescuda en el darrer partit de la temporada al Pujolet. Els dos equips van exhibir un joc atractiu i ofensiu, però la mala sort en forma de jugades desafortunades i alguna discutida decisió arbitral van evitar que els punts es quedessin a la capital bagenca.

Quan només s’havien jugat 8 minuts, Èric va tenir la mala fortuna de marcar en la seva porteria, i instants després un mal control va propiciar el segon gol visitant. Els locals, amb un joc elèctric, van persistir i van reduir distàncies amb una diana de Noguera.

A l’inici de la segona part, però, va arribar l’1-3 obra de David Alba i els manresans van haver de tornar a fer un esforç notable per entrar novament en el partit. L’equip es va situar amb porter-jugador a falta de 5 minuts, i Asís va posar un 2-3 al marcador que feia presagiar una remuntada local. Però com que el Manresa ja havia sumat les cinc faltes acumulatives, no va poder aturar Ruiz, que va fer 2-4 i va tallar la reacció bagenca. En una bona jugada d’estratègia, va arribar el 3-4 d’Asís al darrer minut, massa tard per poder culminar amb un bon resultat un partit que els locals no van merèixer perdre.