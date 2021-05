Les nombroses absències amb què les vilanovines van encarar els dos partits contra el segon classificat de la Fase pel Títol de la Lliga Catalana Sènior Femenina, el potentíssim BM Granollers Atlètic, no van impedir a les jugadores de David Díaz mostrar-se com un equip que desenvolupa un handbol d’alt nivell.

Dissabte, al poliesportiu de Can Titó, en partit corresponent a la 3a jornada, les amfitriones fins i tot van aconseguir un avantatge de tres gols al minut 25 (11 a 8), però un parcial de 0 a 4 en els últims cinc minuts va propiciar el mínim marcador advers que es registrava al descans (11 a 12). Tot i les absències de Sònia Pulido, Mayra Magnoni, Ana Isabel Vázquez, Judith Gómez i Marta Tapiolas, les locals van optar a puntuar fins els darrers minuts i només van cedir per un marge de quatre gols (23 a 27).

Diumenge, a Granollers, les vallesanes encara van patir més per superar les vilanovines (25 a 24), en partit corresponent a la 6a i última jornada. Les jugadores de David Díaz guanyaven al descans (13 a 14) i a manca de deu minuts per al final el partit estava del tot igualat (20 a 20). L’actuació ofensiva de Tània Caldera en ambdues confrontacions, en materialitzar 6 i 5 gols, respectivament, va ser decisiva per mantenir la competitivitat del conjunt vilanoví.