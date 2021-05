El Puig-Reig va superar el Sant Cugat per 3-1 en un apassionant duel en què els dos conjunts, amb estils futbolístics molt semblants, van lluitar per dominar la possessió de la pilota. Els berguedans van sortir molt més intensos, i amb el pas dels minuts l’acció se situava prop de l’àrea rival. Els visitants volien imposar el seu ritme de joc, però el bon posicionament defensiu del Puig-Reig impedia que s’acostessin amb perill a la porteria de Capdevila. Al minut 39, un desplaçament mal rebutjat per part de la defensa vallesana va permetre a Suárez plantar-se sol davant del porter per fer l’1 a 0 amb un potent tir creuat.

A la segona meitat, els locals seguien jugant a plaer, movent la pilota d’un costat a l’altre fins trobar l’espai oportú, quan de nou Suárez faria el segon després d’una combinació al primer toc entre els jugadors ofensius del Puig-Reig. El 2-0 va trastocar els ànims del Sant Cugat, que instants després es faria el tercer en pròpia porteria en rebutjar malament una centrada lateral molt perillosa. Amb pràcticament tot decidit, els locals van seguir mostrant un bon joc coral, tot i que amb una certa relaxació en els minuts finals. El Sant Cugat, amb només deu jugadors després de l’expulsió d’un dels seus homes per doble targeta groga, va ser capaç de fer el gol de l’honor en una bona jugada per la banda que va concloure amb una potent rematada al fons de la xarxa.