El Centre d'Esports Manresa ha anunciat aquest dijous a la nit la renovació del lateral Nil Pradas. El lateral no va poder acabar la temporada per culpa d'una greu lesió de genoll, per culpa de la qual tampoc no començarà la propera temporada. Pradas va caure lesionat en l'empat a zero al camp del Sant Andreu, en la segona jornada de la segona fase de la lliga de Tercera Divisió.

Fins aquell moment, era un fix en els esquemes de Ferran Costa. Amb el Manresa havia disputat 18 partits de la primera fase de la lliga, amb un gol a casa contra el Santfeliuenc, i un i mig de la segona, a casa davant del Vilassar i al Narcís Sala, on va haver de ser rellevat al minut 32. Pradas, de 23 anys, va fitxar pels manresans l'estiu passat procedent de l'Igualada, amb el qual havia assolit l'ascens a Tercera Divisió el 2019.