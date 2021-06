El Manresa RC va perdre diumenge la final de la Copa Catalana (la primera que jugava a la seva història) de la categoria d’argent davant del RC l’Hospitalet, per 17-20. El matx disputat al camp del Congost va ser intens i igualat i no es va decidir fins al final a favor d’un equip que milita a la Divisió d Honor B espanyola. Malgrat l’ensopegada en el marcador, els bagencs van exhibir un gran nivell de joc i compromís.

Els manresans van dominar el resultat fins a cinc minuts del final. El partit va començar intens en els contactes i les dues defenses es van haver d’emprar a fons, fins el punt que es van xiular nombrosos cops de càstig per infraccions. El bon encert dels xutadors va fer moure el marcador fins el 6-3 a mitjans del primer temps.

Els amfitrions, després d’aprofitar un servei de touch a 5 metres de la zona d’assaig, van aconseguir la primera marca. El públic empenyia els manresans, que abans d’arribar al descans van fer un altre cop de càstig (14-3).

El panorama va començar a canviar a l’inici del segon temps. L’Hospitalet va anotar un cop de càstig i, després, una marca dels tres quarts (14-13). Els locals van patir la primera exclusió temporal, però van recuperar el control de la situació: van enviar un cop de càstig al pal, i poc després van transformar-ne un altre (17-13).

Els visitants van atacar sense aturador, el Manresa es va quedar amb un jugador menys per l’amonestació en un placatge massa alt i, quan quedaven 5 minuts, L’Hospitalet va fer un assaig. Tot i l’intent final per guanyar, el 17-20 ja no es va moure.