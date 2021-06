L’especialista moianès en competicions de vídeo subaquàtic Marc Pedrals va assolir una meritòria tercera posició en aquesta modalitat en el Campionat de Catalunya d’Imatge Submarina 2021 celebrat recentment a Palamós.

Marc Pedrals (The Busseing Pallars) hi va competir amb Paqui Serra (Club Unisub Sabadell) com a assistent i model. Aquesta vegada, el moianès no va poder retenir el títol català que ha conquerit en quatre ocasions, l’última el 2020, i va cedir el ceptre a Víctor Sánchez i Nico Mesana (Anemone Diving). Van assolir la segona posició Marc Cubells i Carles Xifré (SES Tarragona). Pel que fa a l’especialitat de fotografia subaquàtica, el també moianès Xavier Lindo, conjuntament amb Toni Fuentes, va ser quart. En aquesta modalitat es van imposar els representants del Deep Sub Sabadell, Joan Barcia i Eva Cruz.