L'atleta Manel Deli (1974), que vesteix la samarreta de l'Avinent Manresa, s'ha proclamat campió d'Espanya dels 100 km en la cursa disputada avui a Santander. El corredor del club bagenc ha completat les 20 voltes al circuit de 5 km del parc de Las Llamas de la capital càntabre en un excel·lent temps de 6 hores, 55 minuts i 21 segons.

Deli, que fa deu anys que competeix, ha entrat a la meta amb més de deu minuts de marge sobre el segon classificat, José Antonio Castilla (7.05.32). José Antonio Urbaneja, amb 7.05.51, és el tercer ocupant del podi. Per davant d'ells dos, però, ha entrat el francès Julien Nison, amb 7.02.21, que no computa en la classificació del campionat espanyol.

En la categoria femenina, les tres primeres classificades són Janine Edith Lima, amb 8.54.15, Isabel Sandoval, amb 9.01.13, i Maria Dolores Pérez, amb 9.07.24.

Entre homes i dones, fins a 33 atletes han completat l'exigent esforç que significa córrer 100 km d'una tirada.

L'entrenador de Deli i director esportiu del Club Atlètic Manresa-Avinent, Joan Lleonart, de camí cap a La Nucia (Alacant), on demà diumenge l'equip femení disputa la fase pel títol de la Divisió d'Honor de clubs, no ha dubtat a qualificar el resultat com una de les grans fites en la història de l'entitat.

PARCIALS DE MANEL DELI CADA 10 KM.

10 km. 39.51

20 km. 1.19.57

30 km. 1.59.40

40 km. 2.39.14

50 km. 3.18.19

60 km. 3.58.18

70 km. 4.39.32

80 km. 5.21.59

90 km. 6.07.52

100 km. 6.55.21