Hi ha quatre places i set candidates per formar part de l'equip espanyol que competirà en les proves de gimnàstica artística als Jocs Olímpics de Tòquio. I entre les aspirants hi figura la gironellenca Lorena Medina, del club manresà Egiba, que aquests dies ha participat en el primer control presencial a Madrid al costat de les seves altres sis companyes de la selecció i els seus exercicis han causat una molt bona impressió.

Des del passat mes de gener, i obligades per la pandèmia, les gimnastes van realitzar diversos controls en línia per tal d'anar configurant l'equip que anirà a Tòquio. Espanya va guanyar-se el dret a ser una de les dotze seleccions presents a la ciutat japonesa fa dos anys als Campionats del Món de Stuttgart. En els Jocs hi participen gimnastes de molts països d'arreu del món, però només una dotzena hi té dret a ser amb l'equip sencer, i la selecció estatal feia setze anys que no ho aconseguia.

Les gimnastes Roxana Popa, Laura Bechdejú, Alba Petisco, Marina Gonzàlez, Emma Fernández (CAR Madrid), Maia Llàtzer (Centre de Tecnificació de les Illes Balears) i Lorena Medina (Egiba) han estat uns dies concentrades a la Residència Blume de Madrid. Medina ha realitzar uns exercicis d'alta dificultat en els quatre aparells amb un bon nivell d'execució, a parer dels seus entrenadors, Xavi Casimiro i Míriam Font.

La propera cita en el camí és la primera jornada de la Fase Regular de la Lliga Iberdrola de 1a Divisió, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana dels dies 19 i 20 de juny a Gironella. Posteriorment, Medina anirà al CAR de Madrid amb els seus entrenadors per enfilar la recta final de la preparació i competir per una plaça en el conjunt olímpic.

De la bona feina que es realitza a l'Egiba també n'es un exemple Carla Font, una altra gimnasta que va estar dins del grup de possibles candidates a anar als Jocs. Els tècnics, però, han prioritzat l'òptima recuperació del genoll lesionat posant la mirada en els Jocs Olímpics del 2024, que se celebraran a París. Aquest diari va premiar els gimnastes d'elit de l'Egiba en l'ultima edició dels Premis Regió7 amb el guardó reservat als Esports.

"Estic molt contenta del control que he fet i d'estar lluitant per aquest objectiu", comenta Medina: "només pel fet d'estar en el punt en el que em trobo ja em dono per satisfeta". Per la seva part, els tècnics Font i Casimiro comenten que "és un orgull per nosaltres veure com pas a pas les nostres gimnastes s'acosten a l'objectiu esportiu més elevat . Hem demostrat que treballant a casa podem estar colze a colze amb els centres d'alt rendiment i estem preparant uns Jocs des del Club. Per això estem més que satisfets".

Qui també està en la cursa olímpica és Thierno Diallo Boubacar, un altre gimnasta de l'Egiba amb moltes possibilitats de viatjar a Tòquio d'aquí a poc mes d'un mes. El manresà ha competit aquests darrers dies en una prova de la Copa del Món celebrada a Osijek (Croàcia), on va assolir un novè lloc en paral·leles.