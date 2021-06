Cristiano Ronaldo va fer història ahir en convertir-se en el màxim golejador de la història de les Eurocopes. El portuguès va arribar als 11 gols en cinc tornejos i va superar els 9 que va anotar Michel Platini en un sol campionat, l’Eurocopa de 1984. Ahir, Portugal va vèncer a Hongria, a Budapest, per 0-3, en un duel que va veure com s’omplien les graderies del Ferenc Puskas Arena de la capital magiar per primer cop en el certamen.

Tot es va decidir al final i Hongria es va avançar amb un gol anul·lat de Schön per fora de joc. En el minut 84, Raphaël Guerreiro va avançar els lusitans i, tot seguit, van arribar els dos gols de Cristiano, el primer de penal.

Portugal se situa líder del grup F, considerat el de la mort ja que els altres dos conjunts que l’integren són França i Alemanya. Ahir, els gals van guanyar a Munic per 1-0 gràcies a un gol de Mats Hümmels en pròpia porta a la primera part. D’aquesta manera, l’actual campió del món reafirma el seu paper de favorits i els germànics, que els tocarà patir.