El Nou Congost serà l’epicentre de l’inici de la temporada 2021-22 del bàsquet català. Deu anys després, en la competició masculina, i vint, en la femenina, el Nou Congost serà l’escenari de les Lligues Catalanes, el torneig que dona el tret de sortida al nou curs. L’endemà que se sabés que el Barça és el campió de l’ACB d’enguany, es va conèixer on s’estrenarà oficialment l’equip blaugrana i els altres tres de la màxima categoria de cara al proper curs. També serà l’escenari de l’habitual Lliga Catalana femenina, entre l’Spar Girona i el Cadí la Seu, tot i que una setmana més tard.

Semifinals per conèixer

D’aquesta manera, el dissabte, 4 de setembre, es disputaran les semifinals masculines, que encara no estan establertes i que s’han de sortejar a mitjan juliol. Els partits seran a les 19 i a les 21,30 hores i seran retransmesos en directe per Esport3. El rival del Baxi, amb gairebé total seguretat, serà o el Barça, o el MoraBanc Andorra, que exerciran de caps de sèrie perquè van ser els finalistes de la passada edició. En aquell partit pel títol es van imposar els nois d’Ibon Navarro per un ajustat 84-85. En cas que els andorrans siguin ara el rival del Baxi, probablement el partit sigui el primer i si juguen contra els blaugrana, el segon. El Barça va ser l’adversari en la semifinal de l’any passat.

L’últim cop que la Lliga Catalana masculina es va disputar al Nou Congost va ser el setembre del 2011. Aleshores, el Manresa, amb el patrocini d’Assignia, va caure derrotat en una de les semifinals pel Fiatc Joventut per 87-90. L’endemà, els badalonins caurien en la final contra el Barça per un contundent 54-94. En l’anterior ocasió en què el Nou Congost va acollir el torneig, el 1996, el TDK el va perdre davant del Valvi Girona per 61-62, amb un bàsquet a l’últim segon de Chris Corchiani.

Partit únic una setmana després

La final masculina serà el 5 de setembre i una setmana més tard, el 12, es disputarà la femenina. A partir de les 12.30 hores la jugaran els dos únics equips catalans a la màxima categoria, l’Spar Girona, vigent campió, i el Cadí la Seu. L’equip d’Alfred Julbe partirà com a favorit davant del de Bernat Canut en un duel que pot ajudar més a enlairar el bàsquet femení a Manresa, un cop s’ha anunciat la creació d’un equip per a la temporada vinent. La Lliga Catalana no es jugava al Nou Congost des del 2001, quan l’Universitat de Barcelona va vèncer el Cadí per 79-67.