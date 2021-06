El Manresa Futbol Sala va oficialitzar ahir la seva quarta incorporació per a la propera temporada. Es tracta d’un vell conegut de l’afició blanc-i-vermella: l’universal Carles Ambròs. El bagenc es va formar al futbol sala base del club manresà fins que va fitxar pel Barça, on va jugar les dues darreres temporades com a juvenil. Posteriorment, per raons d’estudis, va jugar al CFS Linyola (Tercera Divisió). La temporada 2019-20 va retornar a Manresa per primera vegada i va palesar el seu talent i potencial a Segona Divisió B. El curs passat, ara per qüestions professionals, va retornar al lleidatà CFS Linyola, equip que ha competit per jugar les eliminatòries d’ascens. Carles Ambròs ha rebut nombroses ofertes d’altres conjunts de Segona B, però ha optat pel Manresa FS. El fitxatge d’Ambròs s’afegeix als del porter Jaume Condominas (AE l’Hospitalet Bellsport) i els jugadors Àlex Terraga (CN Caldes) i Marc Morral Kalet, procedent del juvenil A blanc-i-vermell. El Manresa FS també va anunciar ahir la renovació del porter Adil Daali; de l’ala-tanca Xavier Santaella Santa i de l’ala Asis Boukhress.