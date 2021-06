La moianesa Rut Monsech (CE Alpicat) va obtenir el bronze en la prova de la Copa d’Europa juvenil d’escalada de dificultat, a Ostermundingen (Suïssa). Membre de la selecció estatal, va ser superada per la francesa Camille Pouget i la suïssa Zoé Egli.

La catalana va fer 7a a la general, i va entrar en una final on va pujar a la tercera plaça a només un moviment de la primera: puntuació de 22+ la vencedora i 22 Eglí i Monsech, amb 2n lloc per la suïssa per haver fet un millor resultat a la ronda prèvia. Del 23 al 26 de juny, Monsech competirà en la Copa del Món d’escalada de bloc i dificultat (corda).

Guillem Monsech (CE Alpicat) va ser 3r a la prova de la Copa d’Espanya d’escalada esportiva de dificultat, a Madrid. De l’1 al 31 de juliol, serà a la Copa del Món d’escalada a Villars (Suïssa).