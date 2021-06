El defensa Èric Garcia (Martorell, 2001) és un dels sis jugadors que estan disputant l'Eurocopa que Luis de la Fuente ha convocat per disputar el torneig de futbol dels Jocs Olímpics de Tòquio, que se celebraran del 23 de juliol al 8 d'agost. La convocatòria inclou també el porter Unai Simon, el defensa Pau Torres, el migcampista blaugrana Pedri i els davanters Dani Olmo i Mikel Oyarzábal. A hores d'ara, tots aquests futbolistes continuen jugant l'Eurocopa perquè Espanya va derrotar Croàcia per 5-3 ahir a Copenhague, i divendres s'enfrontaran a Suïssa en els quarts de final.

El torneig olímpic de futbol està reservat a jugadors sub-23, i es permet que cada selecció tingui tres futbolistes de més edat. En el cas d'Espanya, els escollits són Dani Ceballos, Mikel Merino i Marco Asensio.

De moment, De la Fuente encara no sap si podrà inscriure 22 jugadors o només 18 i quatre suplents. "Hi ha una consulta entre diverses federacions, entre elles l'espanyola, per tal que es permeti tenir 22 jugadors inscrits. Estem pendents que se'ns respongui", diu el seleccionador espanyol.

Preparació a Benidorm i debut olímpic contra Egipte

L'equip olímpic es concentrarà demà dimecres a Madrid i, posteriorment, anirà a Benidorm per fer la preparació prèvia als Jocs. El dia 13 de juliol, l'expedició volarà cap a Kobe, on disputarà un amistós contra l'amfitriona. Després, anirà a Sapporo, seu dels dos primers partits dels Jocs.

El 22 de juliol, Espanya jugarà contra Egipte al Sapporo Dome. Tres dies després, el 25 de juliol, ho farà contra Austràlia. I tancarà la fase de grups el dimecres 28 de juliol a l'estadi de Santana davant d'Argentina.

Llista de convocats:

Porters: Unai Simón (Athlètic), Álvaro Fernández (Oscar) i Álex Domínguez (Las Palmas).

Defenses: Óscar Mingueza (Barcelona), Jesús Vallejo (Granada), Èric García (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Óscar Gil (Espanyol) i Juan Miranda (Betis).

Centrecampistes: Marc Cucurella (Getafe), Jon Moncayola (Osasuna), Martín Zubimendi (Reial Societat), Dani Ceballos (Real Madrid), Mikel Merino (Reial Societat), Carlos Soler (València) i Pedri (Barcelona).

Davanters: Bryan Gil (Sevilla), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzábal (Reial Societat), Rafa Mir (Wolverhampton) i Javi Puado (Espanyol).