El ciclista manresà de proves adaptades Ignasi Ávila ha comunicat aquest dimecres la seva retirada de l'esport d'elit, després de quedar fora de la llista que ha fet pública el Comitè Paralímpic Espanyol per participar en els Jocs de Tòquio. Ávila havia pres part en les últimes cinc cites olímpiques, en atletisme, primer, i en natació, després.

En una nota que ha fet arribar a la premsa, Ávila explica que "lamentablement, el nostre tàndem [juntament amb Joan Font] no forma part dels esportistes que assistiran als Jocs de Tòquio. Us dono les gràcies pel vostre suport i confiança. Crec que va sent hora de deixar l'alta competició i poder dedicar més temps a la família i realitzar d'altres projectes".

Ignasi Ávila es va iniciar en el món de l'atletisme seguint les passes del seu germà Abel a Sant Joan de Vilatorrada i guanyant una gran quantitat de títols catalans, estatals i internacionals, entre els quals una plata en els 4x400 metres en els Jocs de Sydney 2000 i un bronze en els 1.500 metres a Pequín 2008. El 2012, després dels Jocs de Londres, va decidir canviar d'especialitat i fer ciclisme, tant en velòdrom, com amb ruta, en tàndem, formant parella amb el vilanoví Joan Font. Amb ell va assolir la medalla de plata en la prova de ruta dels Jocs Olímpics de Rio.

Als 42 anys, Ignasi Ávila rebrà el Premi Bages-Manel Estiarte a tota la seva trajectòria en el decurs de la Nit de l'Esportista de Manresa, el proper 9 de setembre.