Les nedadores del Club Natació Minorisa Jana Brunet i Paula Zamora van ser la representació del club manresà en la novena edició del Campionat d’Espanya d’estiu absolut júnior i aleví que va disputar-se a Valladolid.

Les dues esportistes bagenques van completar una bona competició en la categoria d’alevins, amb notes acurades per part dels jutges que les van deixar en la 29a posició total entre 57 formacions participants en el certamen. Aquesta classificació va ser totalment satisfactòria per a les nedadores i també per a l’entrenadora que les va acompanyar a la competició, Lluïsa Zorrilla.

Per clubs, el CN Kallipolis va ser el millor en aquest grup d’edat per davant del CN Las Palmas i el CN Granollers. En la competició també hi va haver dos participants en el sol tècnic masculí. Vist com va anar tot, el fet de triar Valladolid per a la competició va ser encertada per l’experiència dels organitzadors en temps de pandèmia.