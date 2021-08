L'astre argentí ha arribat aquest dimarts a la capital francesa per començar la seva nova aventura amb el Paris Saint-Germain, després que el Barça no el renovés. Més de 20 anys d'història deixa el futbolista en el seu pas pel F.C. Barcelona amb grans títols a l’esquena, que destaquen 4 Champions i 6 pilotes d'or, entre molts altres. Leo Messi va arribar a Barcelona l'any 2000 per començar la seva aventura com a futbolista professional amb problemes de creixement que van ser tractats pels especialistes del club. La llegenda blaugrana deixa algunes xifres per la història com els 672 gols, convertint-se en el màxim golejador d'un mateix club i 35 títols en la seva trajectòria.