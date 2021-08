Fer foc nou per recuperar la categoria perduda oficialment el juny passat i en la qual el primer equip del Club de Futbol Igualada ha militat les dues darreres temporades després d’una inacabable absència d’onze exercicis. Amb aquest propòsit va iniciar ahir la pretemporada el conjunt blau. Les properes set setmanes i una desena de partits de preparació han de permetre a l’equip de Carlos López posar els fonaments d’una reeixida temporada al grup 3r de Primera Catalana. Només el primer classificat al final de les 30 jornades que configuren la lliga assolirà la preuada recompensa de l’ascens a Tercera Divisió.

Els ideòlegs de la nova etapa que inicia el CF Igualada són dos vells coneguts: el director tècnic puig-regenc Xavier Ribera i l’entrenador sabadellenc Carlos López. Ambdós van aterrar al club anoienc a meitats del curs passat. No van poder evitar el descens del conjunt igualadí però, tal com assenyala Carlos López «vam poder dotar l’equip d’un punt de competitivitat a la segona fase de la competició i, així, en vam iniciar el procés de regeneració».

Efectivament, els blaus van tancar la primera fase de la lliga amb un migrat balanç de tres victòries, quatre empats i tretze derrotes en vint partits jugats. Els 13 punts amb què van iniciar la segona convertien la permanència en una quimera, però els igualadins van millorar tant les seves prestacions futbolístiques com els resultats que se’n derivaven i van assolir tres victòries i dos empats en els deu partits d’aquest segon i últim tram de la competició.

Tot i això, per afrontar el desafiament del retorn a Tercera Divisió, els tècnics només compten amb cinc futbolistes que formaven part de la plantilla el curs passat: el porter vilanoví Romans Carrillo; el mig centre organitzador Miguel Ángel Luque; l’interior esquerrà Goran Ehsan Pernía; l’experimentat interior o davanter Pedro J. Calvo i el destre mitjapunta Martí Just, tot i que el menut davanter va haver de passar pel quiròfan el passat 29 de juliol a causa del trencament dels lligaments encreuats del genoll esquerre i, en conseqüència, almenys es perdrà mitja temporada. A més, no es pot descartar la continuïtat del lateral esquerre Edwin Obinna.

Fitxatges de Tercera Divisió

Per configurar un equip competitiu, el CF Igualada ha incorporat a 16 jugadors. Vuit provenen d’equips de Tercera Divisió i vuit, la meitat dels quals coincideixen, són originaris del Bages o del Berguedà. Quatre dels cinc jugadors que integren en l’actualitat la defensa igualadina van jugar el curs passat en formacions de Tercera Divisió. El lateral dret Jhonattan Jonny Vinasco va ser partícep de l’ascens a Segona Divisió RFEF del FC Cerdanyola; el central manresà Sergi Solernou ha tancat a contracor un cicle de nou temporades al CE Manresa; Òscar Oliver, també central, prové del CP San Cristóbal, i el lateral esquerre santjoanenc Èrik Sarmiento va militar el curs passat a la Fundació Esportiva Grama. Completa la defensa el central Cristian Castaño (UE Tàrrega). Els altres tres jugadors que la temporada 2020-21 van competir a Tercera Divisió són els davanters Franco Nantez (CE Manresa), Joel Méndez (Unió Atlètica d’Horta) i Juanpi Sepúlveda (CP San Cristóbal). A més, divendres el CF Igualada va concretar el fitxatge de l’extrem Biel Rodríguez Pérez, de 22 anys, sorgit del planter del CE Manresa. El surienc va militar el curs passat a la SD Osca B i va assolir amb els aragonesos l’ascens a la Segona Divisió RFEF. Després, aquest juliol, va jugar les eliminatòries prèvies de la UEFA Conference League amb l’andorrana UE Sant Julià de Lòria. Els altres fitxatges són Javi García (Gimnàstic de Manresa), Joan Altimira (FC Artés), Rafel Pérez (CF Solsona), Joan Fígols Joanet (CE Sallent) i Ramon Guitart Monchu (Jàbac i Terrassa). D’altra banda, puja al primer equip des del juvenil l’interior dret Franc Samaniego. Per últim, el porter mexicà Arturo Picaseño, de 24 anys, exjugador del Monarcas Morelia de la Primera Divisió del seu país, aterra al conjunt anoienc procedent del CD Almeda (Segona Catalana). També s’ha pactat el fitxatge del central navassenc Guillem Vilà (Gimnàstic de Manresa) i faran la pretemporada el lateral esquerre del juvenil blau Jairo i l’interior dret Èric López (UD Calaf).

Francesc Jorba, president del CF Igualada, ratifica que «les plantilles dels primer equips masculí i femení s’han configurat per recuperar les categories perdudes. Han de ser el reflex del treball que es fa al planter i que el curs passat ens va permetre guanyar quatre títols i segellar l’ascens del juvenil A a Preferent». Carlos López sentencia que «l’ascens s’ha de concretar aquest exercici o el proper i, a més, hem de construir un equip amb un estil de joc recognoscible». L’operació retorn va començar ahir per al club igualadí.