sadsadsaasjdVestibulum vel enimaczxzxzdsfsdfsdfsdsadsadsaasjdVestibulum vel enimaczxzxzdsfsdfsdfsdsasdasdasdaskhkkjasd Vestibul vestibulum, odio nec sodales pulvinar, arcu est varius nisl, non gravida metus lorem porttitor eros. Aenean lobortis consectetur lacus, euismod suscipit mi scelerisque eu. Vivamus

sdffksjsdlkjsdfsdInteger vehicula, quam ac lobortis pellentesque, neque arcu adipiscing quam, vitae pretium nulla est vitae ipsum. Quisque convallis nisl in justo rhoncus vitae laoreet magna semper. Quisque interdum tempor viverra. Quisque ultrices augue vitae leo malesuada ut euismod sem consequat. In hac habitasse platea dictumst.

Pellentesque dui lacus, eleifend a mollis a, tempus placerat ipsum. Vivamus sit amet augue elit, eget malesuada tortor. Aliquam consectetur faucibus est, ut vehicula magna imperdiet nec. Quisque tincidunt elit id dolor rutrum vestibulum. Suspendisse nec suscipit libero. Integer sed eros ligula. Nunc massa risus, convallis eu aliquet nec, laoreet semper sapien. Ut sapien massa, adipiscing sed vestibulum id, tristique et ante. In dictum, mi et posuere gravida, est lorem vestibulum nisi, et accumsan arcu sem in leo. Nunc quam metus, consequat in eleifend eget, place

El debut a la Lliga Catalana EBA del CB Martorell de Joan Albert Cotonat es va saldar ahir al vespre amb una derrota contundent a la pista de l’Alpicat. Els del Baix Nord van pagar cara la falta d’encert de cara a la cistella visitant en el primer quart i, amb només 7 punts, van anar sempre a remolc dels locals. Tot i que, a partir d’aleshores, els marcadors parcials es van igualar, els martorellencs no van poder reduir distàncies.