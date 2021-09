Els astres es van alinear a favor d’Espanya en una nit rodona que va tornar a ‘la Roja’ el privilegi de dependre de l'equip espanyol en el camí cap al Mundial de Qatar. Fràgil, indecisa i desconeguda, la selecció va vèncer Kosovo gràcies als gols de Fornals i Ferran Torres (0-2), però va deixar una imatge preocupant en la part posterior. Va regalar massa i va flirtejar amb una altra ensopegada que hauria resultat letal. Per sort, es va emportar un triomf que es va combinar amb el favor de Grècia davant Suècia (2-1).

La victòria espanyola i l’ensopegada sueca deixen Espanya en una posició excel·lent per aconseguir el seu objectiu. Si guanya els dos partits que li queden, l’11 de novembre a Atenes, i el 14 davant Suècia a casa, no faltarà a la cita mundialista. Per aconseguir-ho, haurà de millorar les prestacions ofertes aquest dimecres.