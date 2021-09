El Grup Via Artés es va estrenar la temporada passada a la Lliga EBA, després de l’ascens sobtat de la primavera anterior, i ho va fer d’una manera particular. Primer, perquè es va vincular amb el Bàsquet Manresa, amb la qual cosa va poder comptar amb joves jugadors de projecció d’aquest equip. Però, sobretot, per les dificultats pròpies del moment, la incertesa sobre l’inici de la competició i el fet de no poder comptar amb l’afició a la pista. Tenint en compte que era un debutant, i la passió amb la qual se sol viure el bàsquet a la vila, va ser un cop per als fidels seguidors no poder animar els jugadors. Per això, la temporada 2021-22 es presenta com una nova oportunitat per poder començar de nou.

I ho serà en tots els aspectes. El Bàsquet Manresa i el CB Artés ja no estan vinculats i, malgrat que això podria fer pensar una baixada de qualitat en certes peces, des de l’entitat s’ha decidit passar pàgina aviat, iniciar un nou projecte i, fent cas del nom del seu patrocinador, explorar una nova via.

Nou equip tècnic

Per fer-ho, el CB Artés va prescindir del tècnic de l’ascens, Jordi Estany, i ha confiat en Pep Piqueras i els seus ajudants per comandar la nau. El gruix de la plantilla, un total de vuit jugadors, es manté, i arriben quatre incorporacions per intentar reforçar-lo. Es tracta del base Edu Nogués, de l’ala Ferran Mas, de l’ala-pivot Albert Llort, que no tenia equip, i del jove Jonathan Lozano, procedent de la base manresana.

Piqueras explica que «som un equip amb força canvis, començant pels tècnics i seguint per quatre jugadors, i aquest fet marca que s’hagi d’anar a poc a poc en la pretemporada. Estem construint el nostre joc, coneixent els jugadors i entre ells també s’han de conèixer. Estem intentant crear el que volem fer i establir les bases del que serà important durant la lliga».

La primera pedra de toc serà avui, a les 18.30 hores, el debut a la Lliga Catalana EBA contra el CB Vic, que Piqueras afronta com «un partit de pretemporada. Fa tres setmanes que ens entrenem, però la preparació durarà fins a l’inici de la Lliga EBA». El grup el completa el CB Navàs i el primer de la lligueta passa a quarts de final. La setmana passada, el Vic va vèncer el Navàs per 62-56 i un altre triomf classificaria els osonencs.

De tota manera, per a l’Artés, la Lliga Catalana serveix per «pensar en nosaltres. En créixer i en competir contra rivals que després ens trobarem a la lliga. Arriba en un moment en què no estem del tot preparats». Per al tècnic «hem d’entendre quin perfil d’equip volem. Tenim dos jugadors nous que debuten en sèniors. Hem buscat gent jove i demanarem un nivell d’exigència alt en els entrenaments. A nivell de competició és complicat situar-nos perquè, a més, amb tota la pandèmia els equips han canviat molt i no sabem què ens trobarem».

A la lliga, el Grup Via Artés és en un subgrup de 12 equips dels quals els tres últims baixaran. No descendir és el primer objectiu, però Piqueras explica que la millor motivació és «recuperar el públic. Ens fa molta il·lusió. Artés és plaça de bàsquet, l’ambient que s’hi respira és espectacular i tenim moltes ganes de celebrar amb ells el premi de ser a la Lliga EBA».