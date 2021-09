El Grup Via Artés va pagar el fet de tenir menys rodatge que un rival potent i amb quatre amistosos a l’esquena i va ser clarament derrotat des del primer moment. L’equip bagenc, que esperava el retrobament amb l’afició després d’un any i mig, va acabar el duel amb la voluntat de compensar als socis el resultat d’ahir i de millorar les prestacions a partir de la setmana vinent, quan jugarà a la pista del CB Navàs un duel sense pressió classificatòria per a cap dels dos, però amb la importància que sempre té un derbi d’aquestes característiques.

Sobre el duel d’ahir, el CB Vic es va escapar des del primer moment i va assolir una diferència insalvable. Els artesencs van trobar-se millor després del descans, sobretot en l’apartat defensiu i trobant algunes associacions en atac que hauran de seguir treballant per arribar a la lliga, d’aquí a tres setmanes, en bones condicions.