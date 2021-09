Els Manresa Dracs inicien la temporada de beisbol amb el doble de jugadors i que l’any passat tenia l’escola de beisbol del club. En aquests moments ja han començat els entrenaments en totes les categories de beisbol i sòftbol i el proper 18 de setembre s’iniciaran les competicions. El club competirà a la Copa Catalunya amb equips a les categories sub-12, sub-14, sub-18 i la Primera Divisió sènior. També tindrà equip a la Copa Catalunya de sòftbol slowpitch.

La temporada s’inicia amb molt bones expectatives. Endepro s’ha incorporat com a nou patrocinador del club juntament amb Tungaloy, Restaurant Joncadella i Bages Esport. Tots junts fan possible un molt bon inici de temporada en la qual es continuaran impulsant nous projectes.

Entre aquests projectes hi ha l’organització a Manresa, amb la col·laboració de Varsity Sports & Educational Tours, d’un torneig amb diferents universitats americanes en el marc de l’any ignasià.

A més a més, aquest setembre s’inicia el programa HomerunCat. Promocionat pel mateix club juntament amb la la Federació Catalana de Beisbol i Softbol, hi participen alumnes de diferents escoles de Manresa i el Bages. Ara per ara hi ha inscrits vuit centres educatius però està obert a totes les escoles de la comarca que hi vulguin participar. Les escoles participants són La Sèquia, Pompeu Fabra, Jaume Balmes, Fedac Manresa, Ametllers, Ítaca, Flama i Sant Miquel, entre d’altres.