Demà ha de ser un dia especial per a Rafa Martínez. El millor jugador de bàsquet de la història en les nostres comarques ha d’arribar al partit número 600 a la lliga Endesa, tota una fita que farà realitat en l’equip amb el qual va disputar el primer, el Bàsquet Manresa.

Si Pedro Martínez li dona minuts, cosa que no és segura després dels 20 segons que només va disputar la jornada passada, farà realitat aquesta fita que el deixa com a quinzè basquebolista amb més participacions en tota la història de la lliga, a només cinc del catorzè, el malaguanyat Carlos Montes i amb la possibilitat de superar Juan Antonio Orenga i Pablo Laso si juga la majoria de partits de la temporada.

Vint-i-dos anys després

El partit número 600 arriba per a Rafa Martínez quan faltaran només sis dies perquè tingui lloc el 22è aniversari del seu debut. Va ser en un partit al Nou Congost contra el FC Barcelona,el 9 d’octubre del 1999, quan només tenia disset anys. Després van arribar les cessions al Vic i al Valls i en la temporada 2003-04 ja es va establir a la primera plantilla de manera regular, de la mà de Ricard Casas.

El seu partit número 100 no va ser gaire exitós. Segons dades del periodista Gerard Castañé, va ser una derrota a casa, jugant encara amb el Manresa, la temporada 2005-06 davant del Fuenlabrada (88-90) que va significar el preludi del descens que es confirmaria set dies després a Menorca, amb una penetració del mateix jugador bagenc que no va entrar.

Després d’un any a la LEB, l’equip va tornar a l’ACB com a campió, amb Rafa Martínez aixecant el trofeu, i al final de la temporada 2007-08 se’n va anar a València. Va ser allà on va disputar el partit número 200, un triomf per 66-58 davant del Cajasol.

Ja establert a la capital del Túria, hi va jugar el partit número 300 la temporada 2012-13 (triomf a la pròrroga contra l’Estudiantes per 81-71), el 400 (triomf per un espectacular 104-111 a la pista del Bilbao, que seria el seu posterior equip, la temporada 2015-16 ) i el 500 (també victoriós, per 77-95, a la pista del Gipuzkoa, en la 2017-18). Amb els bilbaïns no va poder celebrar cap efemèride i ara, de retorn a casa i a cinc mesos de fer quaranta anys, ha d’arribar a les sis centenes.