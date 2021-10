Victòria i lideratge. L’Igualada Femení HCP es va imposar amb solvència, dissabte, al HC Palau de Plegamans (6 a 2) i, en conseqüència, lidera en solitari el grup 1r de la II Lliga Catalana. Els dos triomfs en dues jornades assolits per les anoienques donen moltes possibilitats a les jugadores de Carles Marín de classificar-se per a la Final a 4 de la competició.

L’Igualada Femení HCP va protagonitzar l’últim cap de setmana de setembre un reeixida estrena a la Lliga Catalana en vèncer a domicili el Girona CH d’Albert Bou (2 a 4). Per la seva part, el Generali HC Palau de Plegamans va guanyar a la pista del CHP Bigues i Riells (4 a 5), tot i l’absència de les sis jugadores que preparen amb la selecció estatal el proper campionat d’Europa de Mealhada (del 10 al 16 d’octubre).

Lògicament, les vallesanes van encarar el partit al pavelló de Les Comes sense Berta Busquets, Mariona Colomer, Aina Florenza, Laura Puigdueta, Anna Salvat (portera) i Laura Vicente (portera), les sis jugadores convocades pel seleccionador Ricard Muñoz. Aquesta circumstància va limitar el potencial de l’equip entrenat per Iván Sanz, però no va ser obstacle perquè les joves jugadores del HC Palau de Plegamans mostressin el seu talent durant una primera meitat molt anivellada. Així doncs, Sígrid Aparicio va avançar de seguida les visitants a l’electrònic (min 3), però Pati Miret va aprofitar una assistència d’Aida Mas per reequilibrar el marcador a l’equador d’un primer acte caracteritzat pel joc físic. Sígrid Aparicio va reincidir i va establir l’1 a 2 (min 22). Les amfitriones no es van descoratjar i Carla Claramunt va culminar una excel·lent jugada en el gol de l’empat a dos quan només faltaven 12 segons per al final del primer període.

L’escenari es va modificar a la represa. Les jugadores de Carles Marín van exhibir la seva millor versió i el seu joc va ser molt superior al de l‘oponent. A més, la portera Cristina Riba, incommensurable, va blindar la seva porteria i va oferir un autèntic recital d’intervencions de mèrit. No endebades, va aturar diverses faltes directes i un penal.

La jove jugadora de l’Igualada Femení HCP Gina Balcells va materialitzar el 3 a 2 (min 27) i així es va estrenar com a golejadora en competició oficial amb el primer equip igualadí. Sis minuts després, Pati Miret va assistir a la davantera Helena de Sivatte i la reusenca va incrementar l’avantatge local. Carol Herrera va sentenciar el triomf amb una gran acció individual i Helena de Sivatte va arrodonir el marcador i la seva actuació en establir el marcador definitiu (6 a 2), ja a les acaballes del partit. La reusenca és la màxima golejadora de la competició, amb 4 gols, i l’Igualada Femení HCP l’equip més efectiu, amb 10 gols en dos partits.

El CP Manlleu lidera el grup 2n després de golejar a domicili el CH Mataró (0 a 9). La igualadina Maria Díez va marcar dos gols al Maresme. En l’altre partit d’aquesta agrupació, el Cerdanyola CH es va imposar al CP Vila-sana (4 a 2).

El proper dissabte, a Bigues i Riells, les anoienques defensaran el lideratge i intentaran confirmar la seva presència a la Final a 4 de Santa Perpètua de la Mogoda.