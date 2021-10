La manca d’efectivitat va condemnar el CF Igualada a sumar a Castelldefels el segon empat consecutiu (1 a 1). L’objectiu dels blaus era aconseguir la primera victòria de l’exercici al terreny de joc de la UD Vista Alegre. Els igualadins esperaven enfrontar-se a un equip amb un plantejament essencialment defensiu. Aquesta previsió es va complir i, per tant, el gol de Juanpi Sepúlveda a passada de Franco (min 4) va oferir als anoiencs el millor escenari possible. Les ocasions de gol blaves van sovintejar durant tot el primer període, però l’encert no va acompanyar els davanters igualadins i un penal rigorós a l’inici de la represa va permetre a Sani Bello empatar de penal.