La trajectòria del CF Solsona a Primera Catalana, la màxima categoria on ha militat mai, hauria de ser motiu de gaudi per a tots els solsonins, però s’està convertint en un malson.

Joan Corominas i David Andreu, el tàndem tècnic que va assolir l’ascens i la permanència a Primera Catalana, va fer públic que deixava la banqueta escapulada uns dies després de segellar aquesta segona consecució. Quatre mesos i escaig després, el seu relleu, el manresà Víctor Vera, i tot el seu equip de col·laboradors (el secretari tècnic, Jaume Galobart; el segon entrenador, Àngel Benito, i el preparador de porters, Jordi Casas), van presentar la dimissió irrevocable després del partit de lliga jugat diumenge a Tàrrega, tot just el segon de la competició.

Víctor Vera assenyala que «la decisió es va madurar durant tot el dissabte i es va prendre diumenge al matí. No ho vam comunicar a ningú fins que la confrontació va acabar».

El detonant de la renúncia de Víctor Vera va ser un missatge de WhatsApp d’Ernest Estany, president del CF Solsona, en el qual demanava explicacions a l’entrenador per la relació de convocats per al partit a la capital de l’Urgell. «Dissabte al matí, a les nou, vaig remetre la convocatòria per WhatsApp als capitans per tal que la reenviessin al grup en el qual hi ha tots els jugadors de la plantilla», relata Víctor Vera. Un quart d’hora després, el tècnic va rebre l’escrit del president. Segons Víctor Vera, el dirigent l’informava del seu desacord amb la llista de convocats i l’incitava a parlar-ne. El president del CF Solsona, Ernest Estany, admet haver expressat a l’entrenador «la meva sorpresa per la convocatòria, però en cap cas el vaig recriminar ni li vaig voler imposar res. Volia conèixer els seus arguments. La seva dimissió, l’endemà, ens va sorprendre a tots. No ens ho esperàvem».

La relació de convocats va generar controvèrsia pel fet que els quatre jugadors descartats, d’entre els 22 disponibles, eren tots d’origen solsoní (Adrià Barniol, Albert Parcerisa, Roger Ribera i Roger Sala). Dels 23 jugadors que integren la plantilla del primer equip del CF Solsona, vuit són o es consideren solsonins. Només tres van entrar a la convocatòria per al partit a Tàrrega, doncs el lateral dret Pol Pujol, titular en el primer partit de lliga, estava lesionat.

Víctor Vera detalla que «tinc la responsabilitat de tractar a tots els futbolistes de forma equitativa i els tres criteris per convocar un jugador per a un partit són: el seu nivell o capacitats futbolístiques; la qualitat dels entrenaments que ha fet durant la setmana, i l’adequació de les seves característiques als reptes tàctics que ens planteja l’oponent».

La interpretació que en va fer algun dels jugadors descartats, no tots, no va ser aquesta i, per tant, va transmetre el seu malestar a la junta. Després de reflexionar sobre la conjuntura, Víctor Vera i els seus col·laboradors van concloure que «la situació era irresoluble. Per tant, abans que anés a pitjor, que s’enquistés, era millor fer un pas al costat». Ernest Estany emfasitza que «Víctor Vera és una bellíssima persona, però des de fa unes setmanes havíem detectat falta de feeling amb la majoria de jugadors de la plantilla. Tot i això, no volíem prendre una decisió precipitada». Interinament, el tècnic David Jaray es farà càrrec del primer equip, a més de dirigir el filial que lidera el grup 16è de Tercera Catalana.