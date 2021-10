El jove pilot d’Olost de Lluçanès Gil Membrado va assolir, diumenge, al circuit gestionat per l’Escuderia Mollerussa, la tercera victòria en les quatre proves disputades fins ara de la primera edició de l’Europeu FIA Cross Car Academy Trophy. De forma excepcional, l’olostenc no va poder aconseguir un bon resultat a la prova celebrada en terres italianes degut a l’escomesa d’un oponent. En contraposició, al circuit de la capital del Pla d’Urgell, Gil Membrado ja va signar el segon millor cronòmetre en els entrenaments cronometrats, a només 7 dècimes del pilot noruec Karl Peter Nordstrand (47 segons i 543 mil·lèsimes). Ja en les sèries qualificatives, en les quals hi havia els primers punts en joc, l’olostenc va ser el més ràpid a la segona i a la tercera i, així, va sumar els primers 10 punts i es va garantir la pole position d’una final que va dominar de principi a fi. A falta de la cinquena i última prova o meeting, Gil Membrado lidera la classificació general amb 123 punts, seguit pel francès Etan Pepujol (109) i pel belga Viktor Vranckx (89).