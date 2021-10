Un gol de Piqué en la primera part ha donat la victòria per la mínima al Barcelona contra el Dinamo de Kíev (1-0) i manté amb vida el conjunt blaugrana en la Lliga de Campions, on ha aconseguit els seus primers punts en un partit que ha merescut guanyar, malgrat protagonitzar una altra actuació més que discreta.

El Barça ha estat molt superior al jove equip de Lucescu, incapaç de posar en compromís Ter Stegen, però que ha aconseguit mantenir-se amb opcions de puntuar al Camp Nou fins al final i que ha anat guanyant en confiança a mesura que l'esquadra catalana, falta d'espurna i de recursos, s'ha deixat envair pel tedi fins a contagiar la seva afició.

Koeman ha tornat a apostar per Dest d'extrem dret en el 4-3-3 que havia provat amb èxit contra el València, però aquesta vegada el nord-americà ha comptat com a companys en el trident ofensiu amb Memphis i Luuk de Jong en lloc d'Ansu Fati, una diferència més que sensible respecte a l'últim partit de lliga.

Ocasions fallides

Tot i això, De Jong ha tingut dues ocasions per avançar el seu equip en el primer temps. Primer, ha fet un cop de cap que inexplicablement ha enviat fora quan estava sol davant de Bushchan. I poc després, el meta del Dinamo volava cap al pal esquerre per desviar una rematada des de la frontal del davanter neerlandès.

Dest també ha tingut un parell d'oportunitats clares per batre el conjunt ucraïnès: una rematada de cap molt forçat en la primera jugada del partit i un tret a boca de canó que Bushchan ha tapat per impedir el gol.

Gairebé totes aquestes jugades de gol han tingut el seu origen en les botes de Jordi Alba, els centres de les quals des de la banda esquerra s'han convertit pràcticament en l'únic recurs del Barça per fabricar una mica de futbol abans del descans.

Passava ja mitja hora de partit i Koeman començava a perdre la paciència davant la falta de punteria del seu equip. Així que ha cridat a escalfar Ansu Fati i Coutinho davant el goig del Camp Nou.

La jugada de Piqué

Però tots dos amb prou feines havien començat a córrer la banda quan apareixia Piqué per rematar, tirant-se a terra i connectant violentament amb la dreta, un altre centre d'Alba al fons de la xarxa. Això ha permès als blaugranes marxar amb avantatge al descans contra un jove Dinamo massa exigit en pilotes per alt, que es passava el partit fent fora pilotes per aguantar i que era incapaç d'apropar-se amb perill, ni tan sols tímidament, a la porteria rival.

Koeman ha donat entrada al descans a Ansu Fati per Luuk de Jong i a Countinho per Mingueza, retardant Dest al lateral. El Barça ja tenia al camp els seus dos millors homes contra el València, però només s'ha notat al principi de la segona meitat. Ansu, un d'aquests pocs jugadors que sembla tocat per una vareta màgica, ha creat del no-res la primera jugada de perill del conjunt blaugrana després de la represa.

L'hispanoguineà ha pressionat la sortida de Bushchan forçant un error en el control del porter que acabaria amb la pilota a les botes de Memphis. Aquest, des de terra, la cedia al nou '10' del Barça, que ha intentat batre el meta del Dinamo en una acció acrobàtica, d'esquena al marc, que no trobava la porta visitant.

Countinho també ho ha provat en un parell de xuts alts, però aquí ha acabat el cabal ofensiu local en el segon temps. El conjunt ucraïnès, cada vegada millor col·locat al camp, ho ha intentat fins al final i ha fet recular en diverses transicions ràpides el Barcelona. No obstant això, no ha arribat a disparar entre els tres pals en tot el partit. Això ha salvat avui el Barça, que no ha acabat demanant l'hora, però sí xiulat per part del Camp Nou, que ni tan sols ha pogut consolar-se amb l'entrada d'Agüero en la recta final. I és que, amb el Kun al camp, tampoc ha passat res que la graderia pogués recordar.