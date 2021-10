La decisió feta pública aquesta setmana per part del govern de la Generalitat de tornar a obrir al 100% les graderies dels pavellons ha de representar un baló d’oxigen important per a les economies de les entitats esportives. Entre elles hi haurà al Bàsquet Manresa que, a més de poder aspirar a tornar a tenir el Nou Congost ple en el proper compromís, el dia 31 davant del Surne Bilbao, també podrà engrandir de nou la massa social per primera vegada en poc més d’un any i aspirar a superar els 3.500 abonats, xifra d’abans de la pandèmia.

Ara mateix, el Bàsquet Manresa té 2.405 socis. Són aquells dels quals ja disposava la temporada passada i els que es van abonar al club l’estiu del 2020 amb la incertesa de saber si podrien entrar al pavelló a veure cap partit o no. Al final, la situació epidemiològica va determinar que tots els partits fossin a porta tancada i, per tant, no van poder gaudir de cap enfrontament al Nou Congost en directe.

L’últim termini oficial que l’entitat manresana havia posat per poder-se abonar al club havia estat, precisament, el 30 de setembre del 2020. Aquella va ser la xifra límit i es va explicar que no s’admetrien més abonats a partir d’aleshores. Al final del curs, el club va revelar que havien estat 2.405 els que s’havien fet socis i, com a reconeixement pel fet d’haver pagat sense poder gaudir de l’espectacle a canvi, els va regalar una camiseta amb el nom de tots ells, la que van utilitzar els jugadors en l’últim partit de la passada lliga, contra el Baskonia, i que ara pobla les graderies del Congost en cada partit.

Assegurar els abonats

Aquest estiu passat, un cop s’intuïa que els pavellons podrien tornar a acollir espectadors, el Bàsquet Manresa va explicar que no podia obrir la campanya d’abonats perquè, de moment, els que ja hi eren tenien prioritat. S’havia establert una mena de sorteig entre ells per si la xifra permesa era més baixa que els 2.405, però sortosament aquest sistema va durar poc. En els últims partits, tots ells ja han tingut permès entrar al Congost sense haver-s’hi de preinscriure abans. Fins arribar a l’últim partit, contra l’Unicaja.

En aquest enfrontament, ja hi havia permès el 80% de la capacitat, però només 3.080 espectadors va ocupar les seves localitats, el 60%, aproximadament, del total. El motiu, segons fonts del club, no és cap altra restricció per les condicions de la instal·lació, sinó pel fet que només hi ha els 2.405 abonats i que, tot i vendre’s entrades per Internet, aquestes no van completar els 4.000 seients que es podien ocupar.

Un cop conegut el llum verd de la Generalitat, de moment vigent durant quinze dies, per tant, el Bàsquet Manresa ja ha començat a posar-se en contacte amb aquelles persones que estaven en llista d’espera per fer-se abonats per tal de formalitzar la seva situació. Un cop es compleixi aquest tràmit, es tornarà a obrir el període de captació, per primer cop des del setembre del 2020, amb l’objectiu d’arribar a les xifres històriques per damunt dels 3.500 abonats que hi havia en el moment en què la pandèmia va capgirar també el dia a dia del club.