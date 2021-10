El preparador físic del Baxi Manresa, Adrián Rubio, fent equip amb els doctors Javier Peña i Martí Casals, de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), durà a terme un estudi, que s’ha de convertir en tesi, sobre la prevenció de les lesions en els clubs esportius, i pren l’entitat bagenca com a objecte d’aquestes investigacions. L’ens universitari i el club van signar ahir el conveni de col·laboració a partir del qual tots dos col·laboraran en una iniciativa que pretén establir una metodologia de prevenció que, en el cas de l’entitat, pot abastar-ne totes les formacions.

La signatura va anar a càrrec del rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, i del president del Bàsquet Manresa, Josep Sàez, en un acte en què també va intervenir Marc Bernadich, directiu del Bàsquet Manresa i doctor al campus de la universitat a Manresa. Rubio va voler agrair «l’oportunitat que se’m dona d’iniciar aquest projecte i al club per haver confiat en mi. Vull retornar aquesta confiança i posar els ciments d’un estudi del qual se’n beneficiï el Manresa en el futur».

Per la seva banda, el director del Centre d’Estudis de l’Esport i de l’Activitat Física de la UVic, Javier Peña, va congratular-se que «cada cop puguem desenvolupar més estudis d’aquest tipus i es tingui més en compte la investigació i el desenvolupament en el nostre àmbit, potser considerat no tan seriós com d’altres». Va explicar que darrerament ja han signat convenis semblants amb clubs com la Santboiana, el Joventut i la Federació Catalana de Voleibol.

Per la seva banda, el president Sàez va confiar «en la gran feina que segur que farà l’Adrián. Estem orgullosos de participar en aquest projecte i que els resultats reverteixin en la societat i en el club». Baños, al seu torn, va remarcar el vessant local de l’estudi, ja que «serà aplicable al nostre territori, contràriament al que es podria aplicar un estudi a l’NBA, per exemple».