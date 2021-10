Tot va començar dilluns. El periodista de Televisió de Catalunya Jordi Robirosa publicava una entrada a Instagram en la qual explicava que «El meu amic Josep Sáez, orgullós president del Baxi Manresa, ha tingut el detall d’enviar-me la samarreta del club. Gràcies de tot cor. Recordeu que fem tots els partits del Baxi europeus i, a partir del Joventut-Hamburg, tots els de la Penya per Esport 3». Hores després, a preguntes d’un seguidor de si la samarreta era la número 33, de Luke Maye, aclaria que no, que era la 39, i que «n’han regalades 90 i cadascuna té un número diferent. 90 pels 90 anys del club».

Durant la resta de dies d’aquesta setmana, altres personalitats conegudes relacionades amb el món del bàsquet han anat publicant a les xarxes socials el regal del club. Fins ahir se n’havien manifestat set, comptant Robirosa. Són els periodistes que segueixen el món del bàsquet des de fora del Bages Xavier Saisó (Cadena SER) i Artau Pascual (Esmaixada.cat) i el youtuber Jordi de Mas, el director adjunt d’El Mundo Martí Saballs, el guionista, escriptor i humorista Toni Soler, badaloní i declarat aficionat del Joventut, i el surienc Francesc Garriga, ara a Catalunya Ràdio.

Aquest fet ha provocat reaccions a les xarxes socials provinents prioritàriament d’aficionats relacionats amb el club. Els més crítics han censurat que les camisetes commemoratives de l’aniversari siguin per a persones que no han format part dels noranta anys de vida de l’entitat i argumenten que d’altres se les mereixerien més, tot i que també hi ha alguns suports a la directiva.

La falta dels històrics

Un dels més vehements ha estat el conegut activista i aficionat al club Berni Sorinas, qui, en un fil a Twitter que ahir ja havia rebut més de 110 «m’agrada», argumentava que «el Bàsquet Manresa celebra noranta anys i, en lloc de fer-ho agraint-ho a la gent que històricament ha sostingut el club, es dedica a regalar samarretes a influencers la majoria dels quals mai no ha trepitjat el Congost». Segons Sorinas, el club «s’ha dedicat sistemàticament a ignorar i a no valorar la feina que moltíssima gent ha fet de manera absolutament altruista al llarg de la nostra història. És una cosa estructural, ha passat sempre», i ho resumia afirmant que «de ser un club petit en podríem fer un valor, una identitat, un motiu d’orgull, però en lloc de fer això ens dediquem a fer el ridícul amb estratègies de màrqueting del McDonald’s». L’argument va rebre opinions a favor, però també alguna en contra com la d’Albert Castellà, que recordava que «aquesta directiva ha capgirat totalment l’ànima del club i la massa social està més viva que mai. Deixem-los treballar tranquils i no emprenyem».

Eixamplar el cercle

Durant aquests dies, el club no ha fet cap explicació sobre la campanya. Ahir va explicar a Regió7 que no farà pública la llista completa dels destinataris per no crear-los pressió a l’hora de publicitar el regal. A més, ahir no tenien constància que tots l’haguessin rebut. Sobre els motius de la campanya, el Bàsquet Manresa va explicar a aquest diari que, «un cop superada la pandèmia, amb tot el que ha suposat, i per celebrar la tornada a la normalitat, el BaxiManresa i el seu patrocinador, Baxi Climatització, han impulsat una acció que vol mirar el futur amb optimisme i ganes de fer créixer el club». Per aquest motiu, «l’objectiu de la iniciativa ha estat crear empaties amb aquella gent que viu el món del bàsquet i de l’esport en general, però que fins ara no ha viscut directament la vida del Bàsquet Manresa des d’un cercle proper. Per apropar-lo al club i buscar la seva complicitat i simpatia, vam decidir obsequiar-los amb un detall sorprenent: una samarreta del nostre equip. Per això vam enviar 90 samarretes a 90 personalitats que segur que a partir d’ara se senten més implicats amb la nostra entitat. Calia posar un límit a l’acció i ens va semblar oportú fer el mateix nombre de samarretes que els anys d’història que enguany celebra el club». Un cop coneguda l’explicació caldrà veure si convenç i seguir si es manifesten els 83 destinataris que falten.